Graciele Lacerda revela mudança na rotina ao retomar tratamento para engravidar

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda contou que precisou alterar a rotina de suplementação para seguir com o processo de gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda, noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, dividiu com os seguidores uma novidade a respeito de sua vida pessoal. Através de seu Instagram, ela contou que em breve retomará seu tratamento para ser mãe. O casal vem tentando engravidar desde 2019.

Apaixonada por exercícios físicos, Graciele revelou que precisou alterar a rotina de sua suplementação, excluindo o ácido hialurônico de sua dieta para seguir com o tratamento. Ela, inclusive, está curtindo alguns dias de descanso nos Estados Unidos, mas não deixou os treinos de lado.

"Como eu não vou comer nada antes de treinar, já vou tomar meu colágeno. Eu trouxe todos fechadinhos [do Brasil]. Na verdade, eu trouxe o meu, que é sem ácido hialurônico. Estou tomando sem porque estou para voltar o meu tratamento para engravidar", explicou ela nas redes sociais.

Na sequência, Graciele Lacerda contou que Zezé Di Camargo decidiu não alterar sua suplementação habitual. "O [colágeno] do mô é com ácido hialurônico, esse aqui [que trouxe] é sabor tangerina. Eu tenho que trazer para ele diferente, porque ele falou: 'Eu não estou querendo engravidar. Eu não estou 'grávido'. Quero tomar o normal'. Falei: 'Então tá bom'".

Vale lembrar que, desde 2014, os dois compartilham juntos o sonho de aumentar a família. Apesar das tentativas anteriores de fertilização in vitro não terem culminado em gravidez, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo seguem confiantes no processo e não escondem o desejo de ter um herdeiro juntos.

Zezé já é pai de Camilla, Igor e Wanessa Camargo, frutos de seu antigo casamento com Zilu Camargo. Os dois foram casados por 28 anos e anunciaram publicamente a separação em 2012.

Graciele Lacerda choca ao surgir de cropped

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu com mais um look em sua viagem nos EUA com o sertanejo. Nesta sexta-feira, 16, a musa fitness compartilhou registros de uma produção que fez para jantar fora com o amado e chamou a atenção.

Isso porque, além da elegância da combinação com cropped, a jornalista deixou à mostra sua barriga sarada e impressionou mais uma vez com sua forma física. Focada nos treinos e rotina de vida saudável, ela esbanjou seu abdômen mega torneado.

"Conhecendo um restaurante maravilhoso em Winter Park!", disse ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos internautas. "Você está cada dia mais elegante", falaram. "Mulher linda demais", escreveram.

