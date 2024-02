Graciele Lacerda abre álbum de fotos em viagem na Disney ao lado de Zezé

Curtindo dias de descanso em Orlando, nos Estados Unidos, Graciele Lacerda mostrou registros de seu passeio ao lado de Zezé Di Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda está aproveitando o Carnaval e os dias de descanso longe das festas do Brasil. Nesta terça-feira, 13, ela usou as redes sociais para compartilhar alguns registros especiais de sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos, ao lado do noivo, o cantor Zezé Di Camargo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Graciele mostrou fotos do passeio que fizeram na Disney em companhia de amigos do casal. "Ontem a noite ficou por conta do Magic Kingdom! Foi tudo perfeito e no final tivemos uma surpresa. Quem acompanhou nos stories?", escreveu ela na legenda da postagem.

O episódio citado por Graciele Lacerda aconteceu durante a diversão no parque. Isso porque, de acordo com a influenciadora digital, ela e o grupo de amigos precisaram ser resgatados após o brinquedo parar na metade do caminho. "Fechamos com chave de ouro", brincou.

Recentemente, Graciele postou algumas fotos de sua viagem em Miami, nos EUA, com Zezé Di Camargo, e o novo visual do cantor sertanejo surpreendeu os fãs. O pai de Wanessa Camargo, confinada no BBB 24, decidiu raspar os fios e foi bastante elogiado por fãs.

"Aproveitando o fim do dia no shopping. Com direito a um 'almojanta'", escreveu a influenciadora fitness na legenda. Nos comentários, os seguidores falaram sobre Zezé estar mais jovem. "Graci, Zezé tá mais novo, mais bonito com esse corte de cabelo ficou um gato viu, com todo respeito", disse um. "Que lindos", elogiaram outros.

O artista, inclusive, explicou a decisão de raspar o cabelo. Em um vídeo publicado nos stories de seu Instagram, Zezé contou que realizou um procedimento de preenchimento capilar após perceber uma queda dos fios em decorrência da Covid-19.

Zezé Di Camargo abre o jogo sobre postura de Wanessa no BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 7, o cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para abrir o jogo sobre a postura de sua filha, Wanessa Camargo, dentro do Big Brother Brasil 24. O sertanejo, que está acompanhando de perto a participação da herdeira no confinamento, analisou o comportamento dela e revelou estar muito orgulhoso.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Zezé explicou que está curtindo uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, mas continua assistindo tudo que acontece com a filha durante o confinamento no Brasil. Ligado no reality show da Globo, ele chegou a assistir a uma conversa de Wanessa com um de seus rivais no programa, Davi.

A cantora, que recebeu comentários sobre sua postura na atração global, conta com o apoio incondicional do pai: "Vendo o diálogo da minha filha com o Davi. Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana. Como ela é cabeça", Zezé exaltou as atitudes da filha. Confira!