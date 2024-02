Rejuvenesceu? Zezé choca com aparência em fotos com Graciele

Após mudar corte de cabelo, Zezé choca ao surgir diferente em fotos com Graciele Lacerda curtindo jantar em Miami; noiva dele encantou com os cliques

O novo visual de Zezé Di Camargo está dando o que falar na rede social. Curtindo uma viagem em Miami, nos EUA, com o cantor, a noiva dele, Graciele Lacerda, postou fotos nesta quinta-feira, 01, de mais um jantar luxuoso que tiveram por lá e o sertanejo roubou a cena com seu novo corte de cabelo.

Após raspar os fios, o famoso surgiu com a aparência um pouco diferente e os internautas logo opinaram sobre a mudança. Usando looks claros, o casal apareceu aproveitando a noite fora do Brasil e encantou ao exibir o momento na internet.

"Aproveitando o fim do dia no shopping. Com direito a um “almojanta"", escreveu a musa fitness na legenda. Nos comentários, os seguidores falaram sobre Zezé estar mais jovem. "Graci, Zezé tá mais novo, mais bonito com esse corte de cabelo ficou um gato viu, com todo respeito", falaram. "Que lindos", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou outras fotos curtindo Miami com Zezé Di Camargo. Além do penteado dele, a roupa da influenciadora chamou a atenção por ser toda com recortes estratégicos.

O que aconteceu entre Wanessa e Graciele?

Muitos rumores vieram à tona com a ida da cantora Wanessa Camargo para o BBB24, especialmente sobre a relação com sua madrasta, a influenciadora digital Graciele Lacerda. Mas afinal, o que aconteceu entre elas?

Tudo começou quando o pai de Wanessa, Zezé di Camargo, assumiu publicamente seu relacionamento com Graciele Lacerda. Inclusive, depois de anos de especulações sobre supostos casos fora de seu casamento de 28 anos com Zilu Camargo, mãe de seus filhos, ele admitiu que costumava 'passar o rodo' durante o relacionamento. Em 2016, o colunista Leo Dias revelou que Wanessa teria partido para cima de Graciele no começo do relacionamento e Zezé di Camargo confirmou as especulações. Saiba mais!