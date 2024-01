O que aconteceu entre Wanessa e Graciele? Confusão envolve agressão e perfil fake

Rumores sobre desavenças entre Wanessa e Graciele Lacerda ressurgem após confinamento no BBB24; saiba o que de fato aconteceu entre elas

Muitos rumores vieram à tona com a ida da cantora Wanessa Camargo para o BBB24, especialmente sobre a relação com sua madrasta, a influenciadora digital Graciele Lacerda. Mas afinal, o que aconteceu entre elas? Descubra os detalhes dessa relação marcada por polêmicas, com alegações que vão desde agressão até suspeitas de perfil falso.

Wanessa não aprovava o relacionamento do pai:

Tudo começou quando o pai de Wanessa, Zezé di Camargo, assumiu publicamente seu relacionamento com Graciele Lacerda. Inclusive, depois de anos de especulações sobre supostos casos fora de seu casamento de 28 anos com Zilu Camargo, mãe de seus filhos, ele admitiu que costumava ‘passar o rodo’ durante o relacionamento.

“Isso não quer dizer que eu deixei de ser um **** pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos, acima de qualquer coisa”, o sertanejo comentou sobre o fim de seu casamento e seu relacionamento com os herdeiros. Mas uma de suas filhas acabou guardando ressentimentos de sua nova companheira.

Em 2016, o colunista Leo Dias revelou que Wanessa teria partido para cima de Graciele no começo do relacionamento e Zezé di Camargo confirmou as especulações: “Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada", disse o cantor.

"Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás”, ele revelou que a filha deu um puxão de cabelo em sua namorada ao comentar sobre a polêmica em suas redes sociais.

Após um tempo afastados, pai e filha se reaproximaram e a cantora também se reconciliou com sua madrasta: “Minha mãe está feliz com o Marcos, eu não tenho que interferir em nada. Mesma coisa com o meu pai. Só quero ver meu pai feliz. Saber que consigo trazer essa tranquilidade como filha é muito gostoso", Wanessa abriu o coração sobre o noivado do pai.

Graciele Lacerda criou perfil fake:

No entanto, a confusão tomou um novo rumo no ano passado, quando Graciele confessou ter criado um perfil falso, que teria comentários controversos contra Wanessa e outros membros da família. Mas a influenciadora nega ter sido responsável pelas mensagens e afirma que as duas estariam unidas na busca pelo responsável das ofensas.

Diante da polêmica renovada, Wanessa apareceu em um vídeo para pedir respeito a sua família: "Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos”, declarou.

Mas a confusão ganhou outro capítulo com o confinamento de Wanessa para o BBB24. Graciele declarou torcida para a enteada e Zilu Camargo reagiu: “Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, esbravejou. Além disso, circulam rumores de que a cantora teria escondido a notícia de sua madrasta.