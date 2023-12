Graciele diz que ela e Wanessa buscam autor de comentários de perfil fake

Após admitir criação de perfil fake, Graciele Lacerda diz que está procurando com Wanessa quem é o autor de comentários realizados pela conta

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, admitiu ter criado o perfil fake em um entrevista ao Domingo Espetacular neste domingo, 10. Contudo, a influenciadora alega não ter sido a autora dos comentários polêmicos que a conta fez contra os familiares do cantor, inclusive, contra Wanessa Camargo.

Em seus stories, após a conversa com Carolina Ferraz ir ao ar na TV, a musa fitness surgiu com cara de choro e desabafando sobre o que está sofrendo. Depois de comentar a situação, a jornalista revelou que ela e Wanessa - que foi acusada pela conta de ter um caso com Dado Dolabella enquanto estava casada com o pai de seu filhos - estão procurando o responsável pelos comentários.

"Eu e a Wanessa, a gente vai continuar com o processo pra descobrir quem fez os comentários, que tanto eu, quanto ela, mais do que nunca, quero descobrir quem fez, eu não estaria gastando uma grana com advogados pra isso e a gente vai conseguir", declarou.

"Mesmo a gente não conseguindo provar, mas tá ali provado que não fui eu, tem todas as provas, tudo direitinho, tá tudo com a justiça e aqui eu não falo mais, não quero mais falar sobre esse assunto, eu uso minha rede pra falar de coisas alegres... dá por encerrado e tudo que tyiver que ser resolvido vai ser apenas pela justiça. Contra mim não existe nenhum processo, porque eu não fiz nada", falou.

Igor Camargo reage após confissão de Graciele Lacerda

O filho de Zezé Di Camargo com Zilu Godoi, Igor Camargo, postou um vídeo rebatendo pronunciamento da madrasta, Graciele Lacerda, ao Domingo Espetacular neste domingo, 10. O herdeiro do sertanjo ainda postou novos prints para comprovar o que estava dizendo.

Com sua noiva, Amabylle Eiroa, proibida pela justiça de falar sobre o caso do perfil fake criado pela influenciadora digital, Igor Camargo fez questão de dar a versão deles sobre o caso e explicar mais alguns pontos da história.

"Se a Amabylle falar sobre o assunto ou citar o nome da Graciele, ela pode sofrer uma prisão preventiva. A Graciele esperou a decisão sair para ir à TV, só porque a Amabylle não pode se defender. É uma covardia", explicou o motivo da arquiteta não se pronunciar mais. Veja mais aqui.