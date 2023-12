Graciele Lacerda admite ter criado perfil fake, mas nega ter feito ofensas

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, admite criação de perfil fake e alega que não foi ela que fez as ofensas com a conta

Após semanas prometendo uma explicação sobre a polêmica do perfil fake criado para atacar membros da família de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda se pronunciou em uma entrevista ao Domingo Espetacular neste domingo, 10.

Em uma conversa com a apresentadora Carolina Ferraz, a influenciadora digital, que perdeu até um contrato de trabalho por conta das acusações, admitiu que criou o perfil fake, mas alegou que os comentários ofensivos contra os filhos do sertanejo, Zilu Camargo e até Luciano Camargo, não foram feitos por ela.

Muito emocionada contando sua história de amor com Zezé, a jornalista explicou o motivo de ter feito a conta. "Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender, precisava falar", disse.

Graciele Lacerda falou que não utilizou mais a conta: "Depois de um tempo, eu não tinha mais a necessidade de usar. [...] Todos da minha equipe tinham acesso, assim como as pessoas que conviviam comigo. A pessoa que me acusou de ter um fake tinha a senha, assim como a mãe dela... Ele era usado como uma forma de estratégia: para elogiar e defender os meus trabalhos. [...] Eu não tinha controle do que era feito ou falado. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer."

A noiva do cantor então falou sobre a atitude da nora de Zezé, Amabylle Eiroa, de ter exposto o perfil e os comentários na rede social. "Foi um baque muito grande. O meu relacionamento com ela começou de uma forma boa, ela e o Igor foram os primeiros a me abraçar. Eles moraram dois anos com a gente, foi daí que começou a nascer o carinho que eu tinha por ela. Ela me confidenciou muitas coisas da sua relação, sobre a família não aceita-la. Eu tinha uma empatia, passava por ataques parecidos. Tínhamos um envolvimento. Não sei dizer o que pode ter acontecido com ela [...] As postagens que ela fez foram um desrespeito com o o Zezé. Fui colocada em uma situação que não fiz. Tentaram destruir a minha imagem e prejudicar o meu trabalho, acho isso muito injusto."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingo Espetacular (@domingoespetacular)

Amabylle não pode se pronunciar

Igor Camargo, filho caçula de Zezé di Camargo, desabafou nas redes sociais na quinta-feira, 7, após sua esposa sofrer uma derrota na Justiça. É que Amabylle Eiroa foi obrigada a deletar as publicações que fez em seu perfil expondo Graciele Lacerda e não pode mais falar sobre o assunto, podendo sofrer represálias da justiça.

Incomodado com as notícias sobre o assunto, ele negou que a noiva do pai tenha conseguido uma "vitória". Segundo ele, a situação ainda será discutida nos tribunais.

"Atenção! Nova definição de vitória: 'Vamos discutir o assunto na Justiça, e não na mídia, ok?. É cada uma agora, viu?! Eu também já estou com a minha roupa separada, caso eu precise me pronunciar", escreveu ele.

Vale lembrar que após a confusão, Igor Camargo deixou a equipe financeira do pai. Ele está participando de um processo de transição. "Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas. Nada do presente muda o passado e o fato de ele ser um bom e digno pai para mim, e eu reconheço isso", disse ele nas redes sociais.