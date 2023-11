Abalada, Graciele Lacerda se pronuncia após graves acusações: "Não vai ficar assim"

Graciele Lacerda se pronuncia após ser acusada de criar perfil fake para atacar a família Camargo; veja

A modelo Graciele Lacerda se pronunciou na noite desta terça-feira (31) sobre as graves acusações das quais foi vítima nas últimas horas. Segundo informações que estão circulando, ela teria mantido um perfil falso para atacar membros da família de Zezé di Camargo.

Abalada com as acusações, ela disse que vai até a delegacia e consultou seus advogados. A artista não descarta mover uma ação judicial após o vazamento de prints e vídeos que supostamente comprovam que ela é dona do perfil.

"Eu fico muito triste de ficar escutando vídeos e provas disso, sendo que não foi provado (...) Eu não posso falar nada agora, eu estou indo amanhã na delegacia, vou falar com meus advogados para ver o que posso falar, mas uma coisa que posso te adiantar: não vai ficar assim", disse ao colunista Leo Dias.

Entre os comentários que Graciele Lacerda está sendo acusada de publicar, estão críticas à Wanessa Camargo, Zilu Camargo, Camilla Camargo e até mesmo elogios para seu próprio corpo e aparência em fotos publicadas em seu perfil.

Graciele Lacerda está noiva de Zezé di Camargo. Os dois devem se casar em 2024. Nos últimos tempos, boatos também afirmaram que os dois estão tentando gerar o primeiro filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

PLANOS DE MATERNIDADE

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração ao ser questionada sobre o seu processo para engravidar. Há pouco tempo, ela contou que estava tentando ter um filho com o noivo, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, por meio da fertilização in vitro. Agora, em conversa com a CARAS Digital, ela contou que o processo para gerar uma criança continua, mas prefere não dar detalhes para não se desgastar emocionalmente.

“A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar”, afirmou ela.