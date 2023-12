Igor Camargo reage após derrota da esposa para Graciele Lacerda: "É cada uma"

Em desabafo, Igor Camargo reage após derrota da esposa; caso segue na Justiça e deve movimentar os bastidores da família Camargo

Igor Camargo, filho caçula de Zezé di Camargo, desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, após sua esposa sofrer uma derrota na Justiça. É que Amabylle Eiroa foi obrigada a deletar as publicações que fez em seu perfil expondo Graciele Lacerda.

Incomodado com as notícias sobre o assunto, ele negou que a noiva do pai tenha conseguido uma "vitória". Segundo ele, a situação ainda será discutida nos tribunais.

"Atenção! Nova definição de vitória: 'Vamos discutir o assunto na Justiça, e não na mídia, ok?. É cada uma agora, viu?! Eu também já estou com a minha roupa separada, caso eu precise me pronunciar", escreveu ele.

Vale lembrar que após a confusão, Igor Camargo deixou a equipe financeira do pai. Ele está participando de um processo de transição. "Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas. Nada do presente muda o passado e o fato de ele ser um bom e digno pai para mim, e eu reconheço isso", disse ele nas redes sociais.

Notícia circulou nesta quarta

Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, Amabylle Eiroa foi obrigada pela Justiça a apagar todas as postagens que fez sobre o processo e as acusações que fez publicamente. Em uma das acusações, ela afirmou que Graciele Lacerda mantinha um perfil falso através do qual fazia ataques contra a família Camargo.

Essa é a primeira vitória da esposa de Zezé di Camargo desde que a história veio a público em outubro. Vale lembrar que outra das filhas do sertanejo também falou pela primeira vez sobre o caso.

