Graciele Lacerda revela que pagou uma fortuna por cachorro em leilão beneficente

Noiva do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda desembolsa um valor impressionante em um leilão beneficente e compra um cachorrinho

A musa fitness Graciele Lacerda surpreendeu ao revelar quando pagou em um leilão beneficente para arrematar um cachorrinho. Ela foi ao evento na noite de segunda-feira, 27, em Goiás, e saiu de lá com um cachorro branquinho nos braços. Porém, o valor que ela desembolsou chamou a atenção.

A estrela contou que pagou R$ 63 mil para arrematar o cachorro no leilão. “Foi engraçado, depois eu vou contar para vocês como foi o lance. Mas foi por uma boa causa”, disse ela nas redes sociais, e ainda completou: “Vou embora com esse pequetito aqui! Eu venho para cá e olha o que levo para casa! Será que a Mia e a Jolie vão gostar, vão receber ele bem? O único machinho”.

Vale lembrar que o leilão foi realizado para arrecadar verba para o Hospital de Câncer Francisco Camargo, que fica em Inhumas.

Graciele Lacerda responde comentário sobre sua perna

A musa fitness Graciele Lacerda deu uma resposta na lata para o comentário inesperado de uma fã nas redes sociais. Nesta semana, a beldade mostrou uma foto de minissaia e uma seguidora reparou em um detalhe na perna dela.

Na imagem, a noiva de Zezé Di Camargo deixou à mostra uma cicatriz na perna e a fã comentou: “As pernas cheias de marcas de cicatriz”. Porém, o comentário não abalou a estrela, que respondeu com elegância. “Faz parte da nossa história”, afirmou.

Na legenda do post, Graciele fez uma reflexão sobre a vida e os percalços que aparecem no caminho. "A vida é uma caixinha de surpresas, que você não sabe o que terá dentro, quando for aberta. Entenda que, seja boa ou ruim, cabe somente a você escolher se fica triste, ou levanta, sacode a poeira, coloca um sorriso no rosto, mesmo que as lágrimas queiram cair e sua alma sangre por dentro. O importante da vida é você lembrar que nada é eterno e que você, eu e nós só estamos aqui de passagem para evoluir, crescer, aprender, seja com o amor, seja com a dor. A vida é assim surpreendente e só você pode decidir como vai começar o seu dia e escrever sua história. Nunca ninguém disse que viver seria fácil, mas viver é uma dádiva, então aproveite e procure ser melhor, mesmo que muitas forças queiram que você não seja. Todas as vezes que você cair, levante-se quantas forem necessárias, porque você é importante, acredite!!", disse ela.