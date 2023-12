Reviravolta? Graciele Lacerda vence batalha contra nora de Zezé di Camargo

Graciele Lacerda vence disputa contra nora de Zezé di Camargo; ela conseguiu que postagens fossem removidas das redes sociais

A decisão tomada por Amabylle Eiroa nesta quarta-feira, 6, intrigou muitos fãs nas redes sociais. É que ela apagou todas as publicações nas quais fazia críticas contra a noiva de Zezé di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda.

Foi então que muitos fãs começaram a especular o motivo para a atitude da esposa de Igor Camargo. Agora, foi revelado que a decisão não foi de livre e espontânea vontade.

Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, Amabylle Eiroa foi obrigada pela Justiça a apagar todas as postagens que fez sobre o processo e as acusações que fez publicamente. Em uma das acusações, ela afirmou que Graciele Lacerda mantinha um perfil falso através do qual fazia ataques contra a família Camargo.

Essa é a primeira vitória da esposa de Zezé di Camargo desde que a história veio a público em outubro. Vale lembrar que outra das filhas do sertanejo também falou pela primeira vez sobre o caso.

Em tom de desabafo, Camilla Camargo disse que a história não acabou. "Pra mim tá tudo tranquilo. Eu acho que tem muita coisa que vocês não sabem ainda. No momento certo… Na verdade eu estou na minha”, declarou ela ao Fofocalizando exibido nesta segunda-feira, 4.

Graciele Lacerda explica 'engano' ao comprar cachorro

A influenciadora Graciele Lacerda explicou como aconteceu a compra de seu mais novo cachorrinho Chiquinho. Nesta terça-feira, 28, após o leilão beneficente para o Hospital de Câncer Francisco Camargo, a noiva de Zezé Di Camargo contou como quase se enganou ao dar o lance para arrematar o pet.

A jornalista adquiriu o cão pelo valor de R$ 63 mil e comentou que quase deu um valor ainda maior pelo pet ao ficar confusa no evento. Isso porque, a famosa achava que os valores eram únicos e não várias parcelas.

"Tava tendo dos bois lá, 30 parcelas do lance, mil, dois mil, era isso mais 30 vezes, logo em seguida veio do cachorro e aí começou lá o lance e eu não vi, que tinha as parcela de 30 igual do boi, só que eu achei que não tinha as parcelas...", comentou como se enganou.