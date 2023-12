Filha de Zezé di Camargo promete reviravolta envolvendo madrasta: "Muita coisa"

Filha de Zezé di Camargo intriga fãs ao falar de Graciele; discreta, Camilla Camargo deu uma opinião direta em programa de TV

Discretíssima sobre a vida pessoal, a atriz Camilla Camargo mandou um recado misteriosos sobre a confusão envolvendo a noiva de seu pai, Graciele Lacerda. É que ela foi questionada sobre a situação nos bastidores após as revelações.

Em tom de desabafo, ela disse que a história não acabou. "Pra mim tá tudo tranquilo. Eu acho que tem muita coisa que vocês não sabem ainda. No momento certo… Na verdade eu estou na minha”, declarou ela ao Fofocalizando exibido nesta segunda-feira, 4.

Ela ainda disse que está tudo em paz com o pai, Zezé di Camargo. “Eu falo que a minha família, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são os meus tesouros (...) Eu confesso que eu estou deixando as coisas ficarem mais claras”, explicou ela.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda encantou ao surgir com seu novo cachorro, Chiquinho, que foi arrematado em um leilão beneficente pelo valor de R$ 63 mil. Vale lembrar que ele foi arrematado em um leilão beneficente em prol do Hospital de Câncer Francisco Camargo. Ao se "enganar" durante o evento, a musa acabou arrematando o peludo.

Graciele Lacerda explica 'engano' ao comprar cachorro

A influenciadora Graciele Lacerda explicou como aconteceu a compra de seu mais novo cachorrinho Chiquinho. Nesta terça-feira, 28, após o leilão beneficente para o Hospital de Câncer Francisco Camargo, a noiva de Zezé Di Camargo contou como quase se enganou ao dar o lance para arrematar o pet.

A jornalista adquiriu o cão pelo valor de R$ 63 mil e comentou que quase deu um valor ainda maior pelo pet ao ficar confusa no evento. Isso porque, a famosa achava que os valores eram únicos e não várias parcelas.

"Tava tendo dos bois lá, 30 parcelas do lance, mil, dois mil, era isso mais 30 vezes, logo em seguida veio do cachorro e aí começou lá o lance e eu não vi, que tinha as parcela de 30 igual do boi, só que eu achei que não tinha as parcelas...", comentou como se enganou.