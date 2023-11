Graciele Lacerda mostra 1ª viagem com seu cão de R$ 63 mil

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostra momento fofo com seu novo cachorrinho caríssimo; pet foi arrematado em leilão

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao postar fotos com seu mais novo cachorrinho. Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora digital apareceu com o pet fofíssimo e mostrou como está sendo a primeira viagem dele.

Segurando o cão, que foi nomeado como Chiquinho em homenagem ao pai de Zezé, Francisco Camargo, a musa fitness apareceu radiante e cheia de estilo. Usando um look de barriga de fora, ela ostentou suas curvas saradas, mas a fofura do cachorrinho, de R$ 63 mil, conseguiu chamar mais atenção.

"Chiquinho já chegou viajando. Viemos dar um pulinho no Mato Grosso antes de ir pra casa!", contou Graciele Lacerda na legenda. Nos comentários, os seguidores babaram plo bichinho. "Lindos", elogiaram os fãs.

Vale lembrar que Chiquinho foi arrematado em um leilão beneficente em prol do Hospital de Câncer Francisco Camargo. Ao se "enganar" durante o evento, Graciele Lacerda acabou arrematando o peludo por R$ 63 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda faz longo desabafo

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu na quinta-feira, 09, com o semblante abatido e fazendo um longo desabafo sobre a situação que está vivendo. Sem poder falar muito e dar sua versão diante de acusações, a influenciadora prometeu que em breve fará revelações.

A musa fitness, que acabou perdendo um contrato com uma marca por conta dos últimos acontecimentos, lamentou ter que abordar outros assuntos em sua rede social, onde sempre usou para postar dicar de bem-estar e saúde.

"Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando. Leia mais aqui.