Graciele Lacerda explica 'engano' ao comprar cachorro de R$ 63 mil

Após adquirir cão por valor milionário em leilão, Graciele Lacerda explica confusão que fez na hora do evento beneficente

A influenciadora Graciele Lacerda explicou como aconteceu a compra de seu mais novo cachorrinho Chiquinho. Nesta terça-feira, 28, após o leilão beneficente para o Hospital de Câncer Francisco Camargo, a noiva de Zezé Di Camargo contou como quase se enganou ao dar o lance para arrematar o pet.

A jornalista adquiriu o cão pelo valor de R$ 63 mil e comentou que quase deu um valor ainda maior pelo pet ao ficar confusa no evento. Isso porque, a famosa achava que os valores eram únicos e não várias parcelas.

"Tava tendo dos bois lá, 30 parcelas do lance, mil, dois mil, era isso mais 30 vezes, logo em seguida veio do cachorro e aí começou lá o lance e eu não vi, que tinha as parcela de 30 igual do boi, só que eu achei que não tinha as parcelas...", comentou como se enganou.

Achando bom o valor, Graciele então quase ofereceu 5 mil. "Aí falei nossa tá barato, além de querer arremtar o cachorro, queria ajudar o hospital... Ai eu empolgadíssima levantei a mão e disse: '5 mil'...", contou ela que por sorte o coordenador do leilão não havia entendido direito o valor e subiu apenas 100 reais na parcela que estava o cachorro.

Apesar de não ter pago os cinco mil por parcela, a influenciadora digital desembolsará R$ 63 mil pelo novo cachorrinho, ajudando o Hospital do Câncer Francisco Camargo, local que leva o nome de seu sogro e por isso o cão foi nomeado como Chiquinho.

Graciele Lacerda faz longo desabafo

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu na quinta-feira, 09, com o semblante abatido e fazendo um longo desabafo sobre a situação que está vivendo. Sem poder falar muito e dar sua versão diante de acusações, a influenciadora prometeu que em breve fará revelações.

A musa fitness, que acabou perdendo um contrato com uma marca por conta dos últimos acontecimentos, lamentou ter que abordar outros assuntos em sua rede social, onde sempre usou para postar dicar de bem-estar e saúde.

"Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando. Leia mais aqui.