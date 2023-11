Abatida, Graciele Lacerda faz longo desabafo e revela: 'Injustiçada'

Em meio a acusações, Graciele Lacerda faz novo desabafo e fala sobre estar aprendendo com situação difícil

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu nesta quinta-feira, 09, com o semblante abatido e fazendo um longo desabafo sobre a situação que está vivendo. Sem poder falar muito e dar sua versão diante de acusações, a influenciadora prometeu que em breve fará revelações.

A musa fitness, que acabou perdendo um contrato com uma marca por conta dos últimos acontecimentos, lamentou ter que abordar outros assuntos em sua rede social, onde sempre usou para postar dicar de bem-estar e saúde.

"Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando.

"Eu gosto de ser muito transparente com vocês com tudo que ta acontecendo, a minha verdade eu sei, eu sei quem eu sou, a minha essência e isso ninguém vai tirar e mudar o que estão fazendo comigo é muito grave e cada dia que passa a gente vai descobrindo quem realmente estava do nosso lado, é muito chocante tudo isso parece que to vivendo um filme, me colocaram nessa situação de graça, porque de graça, porque eu nunca fiz mal pra essas pessoas que vieram fazer essa confusão, pelo contrário, e não só essas pessoas como outras também", falou como está se sentindo.

Graciele então prometeu mais uma vez que em breve provará sua versão. "Mas isso só vou conseguir provar mostrar, enquanto isso peço um pouquinho de paciência, confiem em mim vai chegar a hora certa de eu falar só mais um pouquinho que tá chegando e é triste ver tudo isso, toda essa injustiça, essa maldade, tenho certeza que vão cair por terra quando eu falar porque aí vocês vão entender tudo que fizeram tudo que estão fazendo todo o planejamento, toda maldade, porque não existe outra palavra a não ser maldade", declarou.

Nesta quarta-feira, 08, a empresa que tinha contrato com a influenciadora revelou em um comunicado que não está mais trabalhando com a noiva de Zezé. Também nos últimos dias, o filho do cantor confirmou que não está mais trabalhando com o pai.

O que aconteceu com Graciele Lacerda e os filhos de Zezé?

Entre os comentários que Graciele Lacerda está sendo acusada, de publicar com o perfil falso, estão críticas à Wanessa Camargo, Zilu Camargo, Camilla Camargo e até mesmo elogios para seu próprio corpo e aparência em fotos publicadas em seu perfil.

A influenciadora está noiva de Zezé di Camargo. Os dois devem se casar em 2024. Nos últimos tempos, boatos também afirmaram que os dois estão tentando gerar o primeiro filho. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou que o processo para gerar uma criança continua, mas prefere não dar detalhes para não se desgastar emocionalmente.

“A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar”, afirmou ela.