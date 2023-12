Igor Camargo reage após confissão de Graciele Lacerda e mostra prints; veja

Após pronunciamento de Graciele, Igor Camargo se revolta e posta vídeo rebatendo afirmações da madrasta; filho de Zezé ainda postou prints

O filho de Zezé Di Camargo com Zilu Godoi, Igor Camargo, postou um vídeo rebatendo pronunciamento da madrasta, Graciele Lacerda, ao Domingo Espetacular neste domingo, 10. O herdeiro do sertanjo ainda postou novos prints para comprovar o que estava dizendo.

Com sua noiva, Amabylle Eiroa, proibida pela justiça de falar sobre o caso do perfil fake criado pela influenciadora digital, Igor Camargo fez questão de dar a versão deles sobre o caso e explicar mais alguns pontos da história.

"Se a Amabylle falar sobre o assunto ou citar o nome da Graciele, ela pode sofrer uma prisão preventiva. A Graciele esperou a decisão sair para ir à TV, só porque a Amabylle não pode se defender. É uma covardia", explicou o motivo da arquiteta não se pronunciar mais.

O filho de Zilu então rebateu a madrasta sobre a maneira como tentaram resolver a situação. Graciele Lacerda alegou na entrevista que eles não a procuraram para conversar, mas sim mandaram mensagens já fazendo acusações sobre ela.

"A gente tentou resolver isso internamente desde junho deste ano, mas não conseguimos. No começo, a Graciele negou sequer ter conhecimento do perfil fake. Depois ela falou que tinha conhecimento, mas não usava mais. Agora a história é que todo mundo conhecia", comentou.

Igor Camargo então continuou argumentando sobre a noiva do pai negar que foi ela quem fez as ofensas: "Se não foi você, me traz o nome de quem foi. Não vem com essa mentira de que a Amabylle e a mãe tinham acesso às suas coisas, porque é mentira. Se não foi você, foi alguém da sua equipe na época. Eu quero nomes, falaram da minha família. A gente pode unir forças, também é a sua família. Mas a sua tática não é essa: é vir com um processo criminal para cima da Amabylle e falar publicamente depois que ela não pode se pronunciar [pela decisão judicial]".

Neste domingo, 10, Graciele Lacerda admitiu ter criado o perfil fake para se defender. Ela explicou em qual situação a conta foi criada e alegou que os comentários ofensivos não foram feitos por ela contra os filhos de Zezé.

Veja o pronunciamento completo de Igor Camargo e os prints:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Godoi Camargo (@igor_ci)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Godoi Camargo (@igor_ci)

O que aconteceu com Graciele Lacerda?

No início de novembro, a nora de Zezé, Amabylle Eiroa, expôs comentários de um perfil nomeado Priscila Dantas e revelou ter descoberto que a conta havia sido criada por Graciele. Entre os comentários a noiva do sertaneja estava sendo acusada, de publicar, foram críticas à Wanessa Camargo, Zilu Camargo, Camilla Camargo e até mesmo elogios para seu próprio corpo e aparência em fotos publicadas em seu perfil.

A influenciadora está noiva de Zezé di Camargo. Os dois devem se casar em 2024. Nos últimos tempos, boatos também afirmaram que os dois estão tentando gerar o primeiro filho. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou que o processo para gerar uma criança continua, mas prefere não dar detalhes para não se desgastar emocionalmente.

“A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar”, afirmou ela.