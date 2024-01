Debochada, Zilu Camargo manda recado para Graciele Lacerda: "Boca fechada"

Zilu Camargo manda recado para Graciele Lacerda nas redes sociais; comentário gerou muita repercussão

A empresária Zilu Camargo se irritou nas redes sociais e mandou um recado bem direto para Graciele Lacerda. Ela não gostou de ver a atual noiva de seu ex-marido declarando torcida para sua filha, Wanessa Camargo.

Confinada no BBB24 que estreia nesta segunda-feira, 8, ela foi elogiada em um vídeo publicado pela amada. "Estamos com você", disse a influenciadora ao descobrir que a artista estava na competição.

Ao saber do comentário, Zilu Camargo reagiu com revolta. Em um perfil de fofoca, ela deixou uma mensagem corajosa. “Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, esbravejou.

Vale lembrar que a família Camargo passa por um período de turbulência. Nesta semana, foi revelado que Zilu Camargo deve vir ao Brasil para cuidar dos filhos de Wanessa, que vão morar com o pai durante o período em que a mãe estiver participando do BBB24.

Família Camargo já entregando muito entretenimento no pré-BBB pic.twitter.com/Ulf6bXLRAA — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 7, 2024

Qual é o patrimônio de Wanessa Camargo?

Wanessa Camargo foi anunciada nesta sexta-feira, 05, no camarote do "BBB24", com 41 anos de idade, e ela acumula mais de 20 anos de carreira na música. Com uma carreira extensa e muitas músicas de sucesso -- dos hits sofridos sobre paixões adolescentes ao pop para boates - a estrela conseguiu acumular um patrimônio maior do que o do próprio pai, ZezéDiCamargo.

Segundo o portal People With Money, enquanto o sertanejo tem uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões, a riqueza de Wanessa está estimada em R$ 185 milhões. Além da sua carreira no mundo da música, ela também conta com acordos publicitários e investimentos milionários ao longo de todos esses anos.