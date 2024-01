Descubra o valor da fortuna de Wanessa Camargo; cantora vai para o BBB24

Valor da fortuna de Wanessa Camargo é três vezes maior do que o patrimônio acumulado por seu pai, Zezé Di Camargo; vem ver

Wanessa Camargo foi anunciada nesta sexta-feira, 05, no camarote do "BBB24", com 41 anos de idade, ela acumula mais de 20 anos de carreira na música. Com uma carreira extensa e muitos sons sucessos -- dos hits sofridos sobre paixões adolescentes ao pop para boates -- a estrela conseguiu acumular um patrimônio maior do que o do próprio pai, ZezéDiCamargo.

Segundo o portal People With Money, enquanto o sertanejo tem uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões, a riqueza de Wanessa está estimada em R$ 185 milhões. Além da sua carreira no mundo da música, ela também conta com acordos publicitários e investimentos milionários ao longo de todos esses anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo 🌷 (@wanessa)

Para quem não sabe, Wanessa Camargo é uma grande investidora. Ela é dona de propriedades imobiliárias, vários restaurantes da rede "Wanessa Gordona" em Brasília, além de um time de futebol, os “Anjos de Goiânia". Fora isso, após se divorciar do empresário bilionário MarcusBuaiz, alguns valores ainda mais significativos complementam sua fortuna.

No Instagram, muitos comentaram sobre o fato de Wanessa Camargo estar no BBB 24 mesmo com não precisando do prêmio. "Acredito que ela não tá indo na intenção de ganhar dinheiro e sim maior visibilidade, porque apesar de ser famosa e conhecida, atualmente ela não é uma artista que carrega multidões", refletiu uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Wanessa revela pedido do filho ao descobrir ida da mãe para o BBB 24

A cantora Wanessa Camargo está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. O nome dela foi anunciado na noite desta sexta-feira, 5, e integra a lista com os 18 nomes dos 26 participantes que vão participar da nova temporada. Nos bastidores do pré-confinamento, a estrela revelou qual foi a reação dos filhos, José Marcus e João Francisco, com a notícia de que a mãe vai participar do Big Brother Brasil.

Ao site Gshow, a artista contou que o filho mais velho fez um pedido inesperado sobre a participação da mãe no reality show. "A reação deles foi muito boa. Até fiquei mais tranquila. Falei primeiro para o meu mais velho. [...] Conversei com ele antes e somente com a aprovação dele, eu iria. Ele está superanimado. Ele só me pediu para não sair na segunda semana. Para ficar pelo menos um mês", disse ela.