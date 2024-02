Zezé Di Camargo surge com novo visual em jantar com Graciele Lacerda

De cabelo raspado, Zezé Di Camargo surge com Graciele Lacerda em jantar em Miami; noiva do cantor também roubou a cena com look todo aberto

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, postou algumas fotos de um jantar que tiveram em Miami, nos EUA. O casal está viajando e curtindo em grande estilo, como mostrou a musa fitness nas imagens postadas em sua rede social nesta quinta-feira, 01.

Além do sertanejo chamar a atenção ao surgir com os cabelos raspados, a eleita do famoso também não passou despercebida ao apostar em um look preto arrasador para a ocasião. Com a roupa com recortes estratégicos, a musa fitness esbanjou suas curvas torneadas com elegância.

"Nossa primeira noite em Miami", revelou a influenciadora um pouco da viagem que estão realizando fora do Brasil. Nos comentários do post, os internautas admiraram o casal, que pretende subir ao altar este ano. "Zezé ficou lindo de cabelo raspado, mais jovem", opinaram. "Lindos", elogiaram outros.

Nas últimas semanas, após admitir perfil fake em entrevista ao Domingo Espetacular, a influenciadora refletiu sobre o momento difícil que estava passando. "Nos momentos de inquietude, ora! Eleva o teu pensamento ao alto e lembra que nada acontece por acaso. Até a tua tormenta tem um motivo, nem que seja para ganhar mais paciência e entender que tudo o que se vive são fases e aprendizado!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

O que aconteceu entre Wanessa e Graciele?

Muitos rumores vieram à tona com a ida da cantora Wanessa Camargo para o BBB24, especialmente sobre a relação com sua madrasta, a influenciadora digital Graciele Lacerda. Mas afinal, o que aconteceu entre elas?

Tudo começou quando o pai de Wanessa, Zezé di Camargo, assumiu publicamente seu relacionamento com Graciele Lacerda. Inclusive, depois de anos de especulações sobre supostos casos fora de seu casamento de 28 anos com Zilu Camargo, mãe de seus filhos, ele admitiu que costumava 'passar o rodo' durante o relacionamento. Em 2016, o colunista Leo Dias revelou que Wanessa teria partido para cima de Graciele no começo do relacionamento e Zezé di Camargo confirmou as especulações. Saiba mais!