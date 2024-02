Zezé di Camargo abre o jogo sobre postura de Wanessa no BBB 24: “Aprendendo”

Pai de Wanessa Camargo, o cantor Zezé Di Camargo abre o coração e revela o que pensa sobre o comportamento da filha no BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 7, o cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para abrir o jogo sobre a postura de sua filha, Wanessa Camargo, dentro do Big Brother Brasil 24. O sertanejo, que está acompanhando de perto a participação da herdeira no confinamento, analisou o comportamento dela e revelou estar muito orgulhoso.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Zezé explicou que está curtindo uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, mas continua assistindo tudo que acontece com a filha durante o confinamento no Brasil. Ligado no reality show da Globo, ele chegou a assistir a uma conversa de Wanessa com um de seus rivais no programa, Davi.

A cantora, que recebeu comentários sobre sua postura na atração global, conta com o apoio incondicional do pai: "Vendo o diálogo da minha filha com o Davi. Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana. Como ela é cabeça”, Zezé exaltou as atitudes da filha.

“Eu sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste esse diálogo, você que está no Brasil, assiste inteiro pra você entender como é a vida”, o cantor rasgou elogios ao falar sobre a postura da herdeira. No momento, Wanessa estava tendo uma conversa sincera com o motorista de aplicativo após o resultado do último paredão na casa, que eliminou Juninho.

No bate-papo, o motorista pediu desculpas à sister por chamá-la de 'psiu' no meio das conversas. Wanessa, então, destacou comportamentos do colega de confinamento que a deixam incomodada, como o uso do termo: "Depois dessa conversa, isso foi resolvido. Eu não acho que você seja uma pessoa ruim mais, como eu tinha colocado”, disse.

“Eu não acho que você seja um cara do mal, nada disso. Mas vejo em você coisas que, dentro da vida, eu não estaria nem em contato com você", a cantora voltou a falar sobre a postura do motorista. Davi explicou que tentaria não usar a expressão novamente durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. Vale lembrar que Wanessa já pediu desculpas ao brother em outra ocasião.

