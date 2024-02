BBB 24: Wanessa muda a postura e pede desculpas após atritos com Davi

A paz foi selada? Wanessa Camargo abre o jogo em conversa sincera e pede desculpas para Davi após desentendimentos no BBB24

Durante a manhã desta sexta-feira, 2, WanessaCamargo decidiu mudar sua postura diante dos recentes atritos com Davi no Big Brother Brasil 24. É que a cantora aproveitou que todos ainda estavam dormindo para ter uma conversa sincera a sós com seu rival. No bate-papo, ela abriu o coração sobre as desavenças envolvendo o motorista e se desculpou.

Tudo começou na noite anterior, quando a artista revelou sua vontade de ter uma conversa franca com o brother. Sem hesitar, a famosa o chamou para uma conversa na área externa da casa logo pela manhã. De cara, Wanessa confrontou o motorista sobre a polêmica envolvendo o uso do termo ‘calabreso’ na última festa do reality show da Globo.

Davi compartilhou que o estopim da discussão com Lucas e MC Bin Laden foi o fato de ser alvo de rumores na casa: “Ontem, na festa, eu vi ele conversando com o Bin. Só que assim, Wanessa, independente de quem for o aliado ou não, ele repassa pro Bin e vai repassando para outras pessoas, outras pessoas vão repassar”, o motorista explicou a situação.

Na sequência, ele desabafou sobre os boatos envolvendo seu nome: “Quando for parar para ver e chegar nos meus ouvidos, vai estar com outra tonalidade, outros olhares, vai ter se tornado uma fofoca muito grande”, o motorista abriu o coração e explicou que muitas vezes, alguma coisa que não é ‘nada’ se torna ‘tudo’ por conta dos rumores no confinamento.

Davi resumindo pra Wanessa o que o grupo dela faz ali dentro #BBB24

pic.twitter.com/xM2WzVAXlv — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 2, 2024

Quanto ao uso da expressão 'calabreso', o brother se defendeu, assegurando que não teve intenção de ofender ninguém com o termo. A cantora, por sua vez, aproveitou para fazer um alerta sobre o uso de algumas palavras e esclareceu que 'calabresa' poderia ser considerado um termo pejorativo por ser relacionado à gordura.

Wanessa também aproveitou a oportunidade para perguntar a Davi se ele gostaria de saber por ela o motivo de ter se tornado alvo de seus votos, mas ele negou. Mesmo assim, a cantora abordou outros atritos na conversa. Ela chegou a mencionar que não curtiu os conselhos que o motorista tentou dar sobre a carreira de Yasmin Brunet.

Davi disse que só estava tentando ajudar a modelo. Por fim, a cantora contou que reprovou a atitude, e que até chamou o brother de manipulador e sentiu medo, Após a revelação, o motorista contou que ficou triste com a situação e Wanessa, em um gesto surpreendente, pediu desculpas. Eles até se abraçaram para selar a reconciliação; veja o momento:



Dado Dolabella defende Wanessa:

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Dado Dolabella decidiu sair em defesa da namorada, Wanessa Camargo, por meio dos stories em seu perfil no Instagram apoiando sua visão de jogo após a polêmica do 'calabreso' no BBB 24. Nesta quinta-feira, 1, o ator também falou sobre a visão que o Brasil está tendo de Davi, apelidando ele de “alecrim dourado”.