BBB 24: Dado Dolabella defende Wanessa Camargo após fala de Davi

Após Davi ser acusado de gordofobia por utilizar a expressão "calabreso" durante discussão, Dado Dolabella saiu em defesa de Wanessa Camargo

Nesta quinta-feira, 1, Dado Dolabella saiu em defesa de Wanessa Camargo por meio dos stories em seu perfil no Instagram apoiando sua visão de jogo no BBB 24. Na postagem, o ator também falou sobre a visão que o Brasil está tendo de Davi, apelidando ele de “alecrim dourado”.

“Ela está vendo gordofobia nesse caso, o Bin Laden falou pra ela que calabreso significa xingamento de gordo e Davi de fato chamou o Bin de gordo durante a discussão, assim como ela viu Davi sendo homofóbico (não sou v*ado, algumas vezes), assédio sexual (3x c/ Giovana) ainda falou que ia casar com ela sendo casado, egoísmo (não pensou 2x nela na hora de fazer o feijão), mentira (disse na cara dela que não desmereceu camarote num confronto no paredão, tendo inclusive citado o nome dela) mas, é o alecrim dourado do BBB 24, pelas edições e recortes, a manada manipulada vai passar mais um pano.”, disse o namorado de Wanessa.

Dado Dolabella defende Wanessa Camargo. Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu?

Durante a madrugada desta quinta-feira, 1, os confinados pararam a festa para assistir a uma briga no Big Brother Brasil 24. Mas a confusão tomou um rumo inusitado quando Daviusou a expressão ‘calabreso’ ao se referir ao seu rival, Lucas Buda. O motorista recebeu acusações de preconceito, por conta do termo, que deixou dúvidas entre os colegas.

"Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!”, disparou Davi durante a discussão acalorada. Assim que citou a expressão, os colegas se voltaram contra o motorista. Leidy questionou se o uso do termo estaria associado a uma ofensa por conta do peso do professor e capoerista: “Estão falando que Calabresa é uma pessoa gorda”, disse a sister.

Davi rebateu as acusações: “Não chamei ele de gordo, só de 'calabreso'. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na percepção de xingar... Deixa ele inventar o que quiser", o motorista explicou que se trata de uma gíria regional. Mas o termo, até então desconhecido para muitos, na verdade foi criado pelo humorista Toninho Tornado.

Só falei isso: CALMA AÍ CALABRESO. CALMA AÍ CALABRESO. Calabreso, o que é calabreso? Calabresa só com “o”. KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Vz7ClGCOeE — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 1, 2024

Com mais de três milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram, o comediante faz vídeos de pegadinhas, em que chama pessoas por nomes inusitados. Geralmente, Toninho troca a última vogal de alguma palavra aleatória para dar seu toque humorístico. ‘Calabreso’, inclusive, se tornou um meme nas redes sociais há pouco tempo.