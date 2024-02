BBB 24: Wanessa planeja conversa séria com Davi: 'Tentar ser carinhosa'

Wanessa Camargo revelou que pretende chamar Davi para conversar no BBB 24 após a discussão do brother com outros adversários

A cantora Wanessa Camargo aproveitou a tarde desta quinta-feira, 01, para bater um papo com Leidy Elin no BBB 24, da Globo. Juntas na área externa da casa mais vigiada do país, as duas conversaram sobre a grande discussão que ocorreu durante a madrugada envolvendo Davi e outros brothers.

Assim, a namorada de Dado Dolabella revelou que chamará o motorista de aplicativo para uma conversa séria ainda no dia de hoje. "Que ranço que eu estou", declarou Leidy Elin. Wanessa, por sua vez, seguiu explicando como pretende falar com o adversário.

"Bem séria. Eu vou abrir tanto o jogo com ele, tudo que eu penso dele. Todas as questões que eu tenho de dúvida dele. Claro, tentar ser carinhosa, não ofender, nada, não quero isso. Mas falar 'olha, isso aqui', porque deu a confusão, porque ele estava falando e falar 'cara, você tinha que ter falado comigo, para te explicar o que eu falei'. E vou explicar, 'você quer saber por que eu voto em você?', se ele falar que sim...", relatou a artista.

Leidy Elin, então, questionou: "Mas tipo assim, é proibido votar nele?". "É que é falsidade sorrir, você quer que a pessoa que vote em você, não olhe na sua cara? Porque eu não sou assim", esclareceu Wanessa Camargo. "Eu falo com quem eu cogito votar. Apesar que eu ficaria p*, mas eu falo. Enfim, a hipocrisia", disse a trancista.

"Não dá, aqui é convivência. Você tem que conviver educadamente com as pessoas. Eu não sou melhor amiga dele, mas eu sou educada com ele o tempo inteiro", finalizou Wanessa Camargo.

Vale lembrar que na edição ao vivo desta quinta-feira, 01, os jogadores devem realizar uma nova prova do líder. Sob o comando de Tadeu Schmidt, o BBB 24 começa logo após a exibição de mais um capítulo da novela Renascer.

“Ou você é sem noção, ou você é manipulador. Além de ser sem noção, às vezes o desespero seu de ganhar o prêmio faz você cometer coisas complicadas no jogo, perigosas.” pic.twitter.com/xBjC77nPqK — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 1, 2024

Após briga, criador do meme 'calabreso' sai em defesa de Davi

A briga envolvendo Davi e o termo 'calabreso' não agitou só os brothers do BBB 24, da Globo, mas também movimentou as redes sociais. O ator e humorista Toninho Tornado, criador do bordão famoso, saiu em defesa do brother e fez questão de explicar a origem do meme.

Em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 01, ele compartilhou um trecho do reality show onde a participante Leidy Elin surge perguntando para Davi qual o significado da palavra utilizada durante a discussão. Toni, então, esclareceu ao público de onde surgiu a expressão.

"Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", declarou o humorista. Na legenda da publicação, ele ainda mencionou o perfil oficial do motorista de aplicativo: "Pronunciamento oficial. É nóis, Davi", escreveu, completando com emoji de risada.

Toninho Tornado ficou famoso por pegadinhas nos programas Te Peguei e João Kleber, da RedeTV, onde trabalhou por 10 anos. Recentemente, alguns vídeos do ator colocando palavras no masculino como 'Calma, Ludmillo', viralizaram na web.