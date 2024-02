BBB 24: Wanessa revela o que a fez se apaixonar por Dado Dolabella

Em conversa com brothers, Wanessa se derrete e diz o que a faz se apaixonar mais por Dado Dolabella

Wanessa revelou o que a fez se apaixonar pelo namorado, Dado Dolabella. Em conversa com Yasmin, Lucas Henrique e MC Bin Laden, a cantora falou que o amado a faz rir muito.

"Cara, tem uma coisa que faz eu me apaixonar, que é o que eu tenho com Dado, não tem ninguém que me faz rir mais do que ele", afirma.

"Nossa, isso também é um plus gigantesco. Rir para mim é muito mais importante que beleza, muito mais", concorda Yasmin. "A gente ri um do outro, o tempo inteiro", acrescentou a artista.

Bin disse que ele e Lucas não tem uma 'qualidade aprovada na beleza': "O que nos resta? Fazer a mulher sorrir, que aí ela esquece que você é feio. Hoje você conquista mulher pela barriga, você leva ela para comer".

"Eu não sou conquistada pela barriga. Bizarramente, te juro que não", afirma a loira. Wanessa então volta a exaltar as qualidades do namorado: "O Dado cozinhando foi um plus. Mas não é nem a comida, é o carinho".

"A coisa que mais sou apaixonada, não é nada físico, não é nada disso. Eu não sei o que esse menino faz, ele faz eu rir o dia inteiro. A gente ri. Ele ri de mim, ele me acha a pessoa mais engraçada do mundo, acho ele a pessoa mais engraçada do mundo", acrescentou ela.