BBB 24: Yasmin reclama da nova postura de Wanessa: ‘Preferia a boca de navalha’

Após protagonizar atritos com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet volta a criticar o novo comportamento da cantora no BBB 24

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo continuam protagonizando uma tensão no Big Brother Brasil 24. Nesta terça-feira, 06, a modelo voltou a reclamar do novo comportamento da cantora, que está tentando ser mais ‘zen’ durante sua estadia no confinamento. A loira chegou a declarar que preferia a versão desbocada da artista, a ‘boca de navalha’.

Para quem não acompanhou, Yasmin e Wanessa chegaram a romper a aliança após discordarem de seus posicionamentos no jogo. Tudo começou depois que a cantora fez as pazes e retirou tudo o que disse sobre um dos rivais da loira, Davi. Desde então, as amigas têm se estranhado e discordado sobre diversos aspectos dentro da casa mais vigiada do Brasil

Agora, elas voltaram a discutir por conta de outra colega de confinamento, Isabelle. Na área externa da casa, as amigas conversavam sobre a amizade da manauara com o motorista de aplicativo, quando a cantora saiu em defesa da sister: “Pode parecer muitas vezes, para algumas pessoas, que eu passe a mão na cabeça, entende?", disse Wanessa.

Yasmin aproveitou a oportunidade para criticar a amizade entre Isabelle e Davi: "O 'psiu' mesmo, ela aceita que faça com ela. Não fala nada", a loira disparou e a morena discordou novamente: "Mas aí é problema dela, a gente não pode influenciar. Cada um sabe onde pega para ti”; Wanessa defendeu seus antigos rivais no confinamento.

Irritada com a nova postura da amiga, a modelo detonou: “Eu preferia mil vezes a Wanessa boca de navalha, já vi que a algodão-doce brotou hoje de novo”, disse revoltada com a postura da artista. A cantora se justificou: "Mas eu sou assim, a gente não é uma coisa só na vida, a gente tem que pensar, tem que avaliar as coisas”, opinou.

Mas Yasmin chegou no limite e encerrou o papo: "Sabe por que não tem como levar isso aqui como na vida? Porque quando a pessoa te expõe no Sincerão é para o Brasil todo ver. Por uma coisa tão escrota assim... vai tomar no meio do c*. Não quero nem falar disso porque já está me subindo raiva dela", ela finalizou a conversa com Wanessa.

Vale mencionar que a amizade delas estremeceu durante o último final de semana. Tudo aconteceu quando a cantora decidiu dar uma trégua em sua rixa após ter uma conversa sincera com Davi. A artista chegou até a se desculpar com o baiano, mas Yasmin não curtiu nada o novo posicionamento e chegou a declrar que desmanchou a aliança.

Tensão na madrugada do BBB 24!

Além da discussão com Wanessa, outro momento tenso marcou Yasmin Brunet nesta terça-feira, 6. É que Davi aproveitou uma oportunidade para pedir desculpas a uma de suas rivais no jogo. No entanto, a modelo não ‘engoliu’ as justificativas e detonou o brother. Ela chegou a cair em lágrimas e chamar o motorista de ‘manipulador’ e ‘coitado’.