BBB 24: Yasmin chora ao falar de Wanessa: 'Não é minha aliada'

Parceria estremecida? Yasmin chora ao falar sobre postura de Wanessa na casa; modelo se mostra incomodada com cantora ser 'amiga' de todos

A modelo Yasmin Brunet se mostrou incomodada com a postura de Wanessa Camargo na casa. Em conversa com Lucas Henrique, a loira desabafou sobre a cantora ser amiga de todos e acreditar que isso não seja bom.

A influenciadora então comentou com o professor que sente que a namorada de Dado Dolabella não seja sua aliada no jogo. "Ela não é minha aliada", declarou. E explicou: "Porque eu ouvi ela falando quem são os alvos dela".

O professor de Educação Física comentou: "E não tem a ver com você. Ela falou que são Davi e o Bin. São os principais alvos dela". Yasmin, então, disse: "Pois é, exato. Ou seja, isso aqui [apontando para a pulseira do 'Na Mira do Líder] não virou alvo dela. Então como que ela é minha aliada?".

Lucas Henrique perguntou: "E o contrário, você votaria no Bin por causa da pulseira dela?". A modelo respondeu: "Óbvio. É porque, tipo, incomoda, mas não incomoda porque ela sempre entende a pessoa. Eu não quero entender por que ela fez isso, pra mim ela fez e acabou. Isso é o jogo".

Ainda durante a conversa, Yasmin Bruneto chorou por falar que está sozinha por não sentir que Wanessa Camargo seja sua aliada ao ser "amiga" de todos. Veja:

EITA! 👀 Yasmin chora agora na academia e diz: “Eu tô sozinha. 1000% sozinha... Como você vai ter sua aliada número 1 querendo ser amiga de todo mundo?” #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/pbXp22VeGM — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2024

Sonia Abrão detona amizade de Yasmin Brunet e Wanessa

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar uma opinião forte sobre a amizade de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo na casa do BBB 24, da Globo. Em um post nas redes sociais, ela contou que a loira está se ‘afundando' ao ficar ao lado da cantora no jogo e pediu para que a modelo entenda que precisa se afastar.

"Tá na hora de YASMIN SE AFASTAR DA WANESSA, se quiser ainda ter uma mínima chance de sobreviver no BBB24! Essa parceria - que era ótima no começo - “matou” a modelo no jogo! Yasmin lia muito melhor as situações na casa do que a amiga, que virou vilã!", disse ela.

E completou: "E longe da cantora poderá avaliar os erros, corrigir a rota e desenvolver seu próprio jogo, já que está percebendo toda injustiça contra o DAVI, que ela tbm perseguiu! Do contrário, continuará afundando com a Camargo!".