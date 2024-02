Zezé Di Camargo explica o que aconteceu com seu cabelo: 'Tá careca?'

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo se pronunciou sobre a mudança repentina no visual e negou os rumores de que estaria ficando careca

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo apareceu com novo visual nos últimos dias e surpreendeu os fãs. Agora, nesta quarta-feira, 7, ele explicou o que aconteceu para seus seguidores. Em um vídeo nos stories do Instagram, o artista contou que realizou um procedimento de preenchimento capilar após perceber uma queda dos fios em decorrência da Covid-19.

Ele contou que diagnosticado com coronavírus em três ocasiões e isso mexeu com a quantidade de cabelo em sua cabeça. Então, ele fez o procedimento estético e seu cabelo está crescendo novamente.

"Muita gente perguntando: ‘Zezé, você está careca?’. O meu cabelo ficou mais ralo depois que eu tive três Covid. Como eu tenho muito cabelo ainda, tenho um médico muito bom em Goiás, em Anápolis… Na verdade, tem gente especulando que ‘Zezé está careca’. Eu nunca fui careca! Estava rareando o cabelo pelo tempo, pela idade e o Covid”, disse ele.

Então, ele contou que seu cabelo voltará a ser o que era e que ele só fez esse procedimento estético até agora. "Vai vir tudo do jeitinho que era, melhor ainda. Eu fiz um preenchimento, nada de calvície ainda. Se tiver também, qual é o problema? A gente tem que assumir. Até agora só mexi no cabelo. Por enquanto, estamos ainda no original”, declarou.

Zezé Di Camargo fala sobre Wanessa

Na madrugada desta quarta-feira, 7, o cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para abrir o jogo sobre a postura de sua filha, Wanessa Camargo, dentro do Big Brother Brasil 24. O sertanejo, que está acompanhando de perto a participação da herdeira no confinamento, analisou o comportamento dela e revelou estar muito orgulhoso.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Zezé explicou que está curtindo uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, mas continua assistindo tudo que acontece com a filha durante o confinamento no Brasil. Ligado no reality show da Globo, ele chegou a assistir a uma conversa de Wanessa com um de seus rivais no programa, Davi.

A cantora, que recebeu comentários sobre sua postura na atração global, conta com o apoio incondicional do pai: "Vendo o diálogo da minha filha com o Davi. Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana. Como ela é cabeça”, Zezé exaltou as atitudes da filha.

“Eu sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste esse diálogo, você que está no Brasil, assiste inteiro pra você entender como é a vida”, o cantor rasgou elogios ao falar sobre a postura da herdeira. No momento, Wanessa estava tendo uma conversa sincera com o motorista de aplicativo após o resultado do último paredão na casa, que eliminou Juninho.