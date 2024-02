Que barriga é essa? Graciele Lacerda choca ao surgir de cropped

Ainda nos EUA com Zezé, Graciele Lacerda choca ao apostar em look de barriga de fora; influenciadora surpreendeu ao exibir seu abdômen

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu com mais um look em sua viagem nos EUA com o sertanejo. Nesta sexta-feira, 16, a musa fitness compartilhou registros de uma produção que fez para jantar fora com o amado e chamou a atenção.

Isso porque, além da elegância da combinação com cropped, a jornalista deixou à mostra sua barriga sarada e impressionou mais uma vez com sua forma física. Focada nos treinos e rotina de vida saudável, ela esbanjou seu abdômen mega torneado.

"Conhecendo um restaurante maravilhoso em Winter Park!", disse ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos internautas. "Você está cada dia mais elegante", falaram. "Mulher linda demais", escreveram.

Ainda nas últimas semanas, Graciele Lacerda parou tudo ao surgir de biquíni em Miami. Além de impressionar com os cliques de biquíni, ela deu o que falar com um vestido longo para passear por Miami. Em outro momento, quem chamou a atenção foi Zezé com seu novo visual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda chora após revelações

Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.

Em seguida, Graciele Lacerda postou uma foto caminhando com Zezé e fez uma reflexão. "Até os maiores bandidos, que cometem crimes hediondos tem direito a defesa. Tem o direito de se defender. Eu não tive esse direito. O tribunal da internet me julgou. Me condenou e a partir daí foram ofensas diárias, ataques diversos a mim, minha família e ao meu trabalho. Com palavras pejorativas e uma tentativa constante de acabar com a minha vida e o meu psicológico...", falou em uma parte do texto.