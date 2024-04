Grávida? Graciele Lacerda surge diferente e levanta dúvidas

Ao postar vídeo se trocando, Graciele Lacerda surge com o corpo um pouco diferente e é questionada sobre possível gravidez

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, levantou suspeitas de uma possível gravidez ao postar um vídeo se trocando. No fim de semana, a musa fitness compartilhou um registro montando um look branco e gerou dúvidas.

Ao colocar um body, a influenciadora digital chamou a atenção para a região do tronco e foi questionada sobre estar com as curvas um pouco diferentes. Simpática, Graciele Lacerda então respondeu ao questionamento e falou se está grávida.

"Estou notando que perdeu a cintura. Você não está grávida não?", escreveu a seguidora. "Não. Engordei mesmo. Estou falando nos stories", respondeu a famosa.

Tentando engravidar desde 2019, recentemente, Graciele Lacerda revelou mudança em sua rotina para retomar o tratamento para ter um bebê com Zezé Di Camargo. Vale lembrar que os dois pretendem se casar este ano. Ela e Zezé estão juntos há 11 anos e noivaram durante a pandemia em uma festa especial na fazenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda vence processo contra hater

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou mais uma vez que não deixará barato os ataques que sofre na rede social. Em seus stories, a musa fitness contou que venceu um processo na justiça contra um hater que estava realizando as postagens maldosas fora do Brasil.

Isso mesmo, a pessoa estava fazendo os posts contra a eleita do sertanejo de um aparelho da Europa. Mesmo com a distância, os advogados de Graciele conseguiram identificar e pedem que o perfil seja derrubado, caso isso não aconteça a multa será de até R$ 100 mil. Saiba mais aqui.