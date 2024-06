Saiba o que diz a linguagem corporal de Kate Middleton em nova foto

Especialista em linguagem corporal faz análise sobre a pose da princesa Kate Middleton em nova foto: ‘Simbólica da recuperação’

A princesa de Gales Kate Middleton compartilhou uma nova foto nas redes sociais durante o seu tratamento contra o câncer e encantou seus fãs. A esposa do príncipe William apareceu em um jardim com look clássico e ao lado de uma árvore. Assim, uma especialista em linguagem corporal analisou a pose e a relação com a atual fase da vida dela.

De acordo com o site The Mirror, a especialista em linguagem corporal Judi James contou que a pose de Kate Middleton tem um significado especial. Ela contou que a pose não é comum na vida da princesa e que é “simbólica da recuperação” que ela está enfrentando contra o câncer.

Na foto, Kate apareceu com os braços cruzados na frente do corpo, com uma perna na frente da outra e olhando para o alto, com a cabeça erguida. “É uma pose melancólica e pensativa, que parece sugerir que Kate está reavaliando e apreciando a natureza após sua doença recente. Parece um símbolo de recuperação, mas também de alguma mudança. Esta não é uma pose habitual de Kate. Ela preferiu posar olhando para cima e para longe daqui, como se a câmera a tivesse capturado em um momento mais privado e que ela está feliz em compartilhar”, disse James.

A especialista ainda apontou o simbolismo dos braços de Middleton. “Há uma sensação de confiança no público. Os gestos de barreira dos braços cruzados e as pernas cruzadas também são novos para Kate e mostram uma mistura intrigante de vulnerabilidade e privacidade, com uma pitada de confiança”, afirmou ela, e completou: “Seus braços levemente cruzados mostram uma pose que é adotada por profissionais para sugerir autoridade. E seu sorriso revela um sentimento semelhante. Não é o sorriso perfeito da realeza. Com os lábios fechados, o sorriso sugere uma felicidade serena, que é interior”.

Além disso, Judi James ainda comentou sobre o look de Kate. Ela usou um blazer bege clássico e calça jeans. “Com jeans e tênis, parece ser uma Kate que ainda está indo devagar em seu retorno aos deveres da realeza”, comentou.

O que Kate Middleton falou de sua saúde?

Em sua carta nas redes sociais, Kate Middleton confirmou sua ida ao evento do Rei Charles III neste final de semana e forneceu atualizações sobre seu quadro de saúde. Ela declarou que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda terá tratamento com quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa.

"Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", disse ela.

E completou: "Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo".