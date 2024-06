Filha de Viih Tube esbanja fofura em festa junina: "Arraiá da família Tube"

Nas redes sociais, a influenciadora digital Viih Tube postou um vídeo mostrando os detalhes da festa junina da sua família

Viih Tube e Eliezer decidiram organizar uma festa junina neste sábado, 15. No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que ela e o marido aparecem dançando com a filha, Lua, de 1 aninho, e mostrou os detalhes do evento, que foi batizado de 'Arraiá da família Tube'.

Para a festa, o casal surgiu usando uma camisa xadrez, enquanto a bebê encantou ao usar um vestido. Nas imagens, Lua aparece se divertindo e aproveitando bastante a festa "Eta coisa boa sô!!! Arraiá da família Tube", escreveu a ex-participante do BBB 21 na legenda da publicação.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, Viih falou sobre algumas brincadeiras do arraiá. "Já estou pronta, vou mostrar como estão as coisas para vocês aqui. Vou começar mostrando as brincadeiras que mostrei fazendo ontem. Vou mostrar como ficou e as recompensas e depois eu mostro o resto. Primeiro tem o 'coloque o Rabo no Burro', é só para quem bebe, essa. Tem jogo de argolas, o peixe da pescaria. Tem o boca do palhaço e o bola na lata", contou.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer estão à espera do segundo filho, que se chamará Ravi.

Viih Tube relembra história com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube demonstrou todo seu amor por seu marido, Eliezer, com linda declaração neste Dia dos Namorados. Em celebração dessa data especial, a ex-BBB relembrou a história do casal nas redes sociais e fez questão de mostrar o quanto ama o pai de seus filhos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Viih compartilhou a primeira foto dos dois juntos, tirada por fotógrafos no dia em que eles se conheceram. Ela também mostrou alguns cliques do casal ao longo do tempo de namoro, incluindo alguns encontros em eventos, viagens e até mesmo o pedido de namoro especial de Eliezer.

"Do dia que nos conhecemos até o pedido de namoro. Hoje somos casados, com dois filhos, dois cachorros, um gato, alguns peixes e plantas. Construímos nossa casinha, nossa empresa. Quem diria amor, quem diria que o amor iria nos transbordar, duas pessoas que não estavam procurando amar, mas que não conseguiam se desgrudar! Você sempre me fez tão bem, sempre me respeitou, cuidou de mim, me protegeu como uma família que hoje somos! [...]", escreveu ela em um trecho. Confira a postagem completa!