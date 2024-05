Sonia Abrão sai em defesa de Davi: 'A ida dele não tem nada a ver com BBB'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão comenta sobre doações de Davi ao Rio Grande do Sul e critica postura de Mani Reggo

Campeão do BBB 24, Davi Brito se mobilizou para ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul e se deslocou até as regiões afetadas para entregar doações pessoalmente. Quem gostou da atitude foi a jornalista Sonia Abrão (60). Em entrevista à CARAS Brasil, ela sai em defesa do brother: "A ida dele não tem nada a ver com BBB".

Durante a conversa, a apresentadora da Rede TV! confessa que não acredita que Davi foi até o estado para se promover, muito menos para fugir das fofocas relacionadas ao seu nome. Pelo contrário, Sonia declara que esse não é o perfil do ex-motorista de aplicativo.

"A ida dele não tem nada a ver com BBB, fama ou dinheiro! Ele não é um caçador de likes, nunca foi, nem entrou no reality para ser famoso, só para ajudar a família e estudar Medicina. Tem a ver com o lado humano mesmo, com amor ao próximo", comenta.

"Muito antes de ser conhecido, garoto pobre de Cajazeiras. Ele já fazia trabalhos sociais, já arrecadava alimentos e roupas para distribuir aos carentes na Bahia! Natural que, agora, com experiência em voluntariado, e milhões de seguidores, que estão batalhando ao lado dele, queira entrar de cabeça para ajudar a aliviar o sofrimento de tanta gente no Sul", complementa.

SENTIU O CHAMADO

Sonia acredita que Davi sentiu uma espécie de chamado para ir ajudar no Rio Grande do Sul. Como o campeão do BBB 24 já serviu no Exército Brasileiro, a apresentadora avalia que ele tem experiência e controle emocional nesses momentos. Sua ajuda é de grande importância.

"Acho que ele sentiu o chamado, por ter sido do Exército, onde recebeu treinamento de primeiros socorros, inclusive a nado, trabalhou na cozinha de lá, aprendeu controle emocional necessário para combates e catástrofes! Enfim, estava preparado para ser voluntário como a tragédia do Rio Grande do Sul necessita", declara.

DOCUMENTÁRIO

Na última quarta-feira, 08, o documentário sobre Davi Brito, Davi - Um cara comum da Bahia chegou ao Globoplay. Sonia compartilhou que ainda não assistiu, por isso não vai falar suas conclusões sobre. Apesar disso, ela segue com a mesma opinião sobreMani Reggo.

"Ainda não vi o documentário, mas quero ver e tirar minha própria conclusão, porque as opiniões de quem já assistiu estão sendo bem controversas! Quanto a Mâni, sim, ainda tenho a mesma opinião! Para mim, ela é uma decepção!", finaliza.