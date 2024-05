Davi lamenta críticas após pedir doações para o RS: 'Vou continuar'

Campeão do BBB 24, Davi ressaltou que seguirá ajudando os moradores do RS independente de críticas recebidas nas redes sociais

Campeão do BBB 24, Davi Britose mobilizou para ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul e se deslocou até as regiões afetadas para entregar doações pessoalmente. Nos últimos dias, ele anunciou em suas redes sociais a criação de um Pix feito especialmente para arrecadações.

Apesar da iniciativa, Davi tem recebido diversas críticas por pedir dinheiro ao público em uma conta feita em seu nome. Por conta disso, o famoso decidiu fazer um sincero desabafo a respeito dos ataques.

Em seu Instagram oficial, o ex-BBB lamentou a situação dos gaúchos e reforçou que, apesar das críticas, seguirá ajudando os moradores do local. "Aqui no Rio Grande do Sul está em estado de calamidade", iniciou ele.

E continuou: "Não moro aqui, se for olhar bem, nem era minha obrigação estar aqui, mas estou de punho aberto e coração. Independente se a internet me critica, falam ou que não falam, o que os haters atacam". Em seguida, Davi Brito ressaltou que sua atitude não é novidade, uma vez que sempre gostou de ajudar pessoas.

"Mas gente, eu sou esse Davi tranquilo, simples, que gosta de ajudar as pessoas e ajudar o próximo. Vou continuar sendo esse Davi. Passando pra dizer que eu estou muito cansado, amanhã a luta começa novamente", concluiu o vencedor do BBB 24.

A apresentadora Sonia Abrão saiu em defesa do baiano e declarou apoio à iniciativa em arrecadar dinheiro para a compra de alimentos aos moradores do Rio Grande do Sul. Durante a madrugada, Davi mostrou novos comprovantes de compras e contou que estava cozinhando em um hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi dorme no chão de hospital em viagem para apoiar RS

Nesta quinta-feira, 9, Davi segue firme em sua viagem para ajudar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após um dia dedicado a viajar, arrecadar suprimentos e até mesmo cozinhar para os necessitados, o vencedor do Big Brother Brasil 24 impressionou ao mostrar que abriu mão do conforto e dormiu em um colchão no chão de um hospital.

Através do Instagram, Davi está 'prestando contas' e compartilhando todos os detalhes de sua jornada após arrecadar fundos com a ajuda de seus seguidores. Por isso, na noite da última quarta-feira, 8, ele decidiu fazer uma live em seu perfil para mostrar onde passaria a noite. Em meio à situação caótica na região, ele dispensou hotéis e pousadas. Confira!