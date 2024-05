Davi dorme no chão de hospital em viagem para apoiar RS: ‘Me acolheram’

Milionário, Davi abre mão de conforto durante viagem para apoiar vítimas das enchentes e impressiona ao mostrar onde dormiu no Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira, 9, Davi segue firme em sua viagem para ajudar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após um dia dedicado a viajar, arrecadar suprimentos e até mesmo cozinhar para os necessitados, o vencedor do Big Brother Brasil 24 impressionou ao mostrar que abriu mão do conforto e dormiu em um colchão no chão de um hospital.

Através do Instagram, Davi está ‘prestando contas’ e compartilhando todos os detalhes de sua jornada após arrecadar fundos com a ajuda de seus seguidores. Por isso, na noite da última quarta-feira, 8, ele decidiu fazer uma live em seu perfil para mostrar onde passaria a noite. Em meio à situação caótica na região, ele dispensou hoteis e pousadas.

Depois de passar um tempo cozinhando em um hospital, Davi revelou que escolheu dormir no local e compartilhou como improvisou uma cama ao colocar um colchão no chão: "Estou em um hospital, onde me acolheram. Não tem onde ficar aqui, temos que abraçar a causa neste momento e é isso, já fiz minha cama no chão, simples e humilde", ele contou.

Na sequência, o campeão do reality show e mais novo milionário agradeceu a oportunidade de ajudar quem precisa e detalhou sua experiência: "Eu estou me sentindo encantado de estar fazendo essa missão, de estar ajudando essas pessoas. Mesmo cansado, eu gosto de ajudar, de dar a mão, mas não está sendo uma missão fácil", explicou.

Davi faz live e mostra que vai dormir no chão do hospital mas está muito feliz em poder ajudar pic.twitter.com/QuAw2dN2Ee — Cairo Jardim (@cairojardim) May 9, 2024

Por fim, Davi ressaltou que ‘não tem intenção de ganhar nada’ em sua viagem. Vale lembrar que o motorista de aplicativo recebeu muitas críticas por divulgar seu pix pessoal para arrecadar fundos. Inicialmente, o baiano explicou apenas que estava se deslocando para o estado para prestar auxílio, sem entrar em detalhes sobre a destinação das doações.

Após a publicação, o ex-motorista de aplicativo divulgou um pix em seu nome e recebeu críticas nas redes sociais. Por isso, ele decidiu compartilhar o valor arrecadado e revelou o destino das doações. Davi compartilhou o comprovante da primeira compra e contou que já gastou R$41 mil dos R$72 mil arrecadados de sua campanha até o momento.

Inicialmente, o futuro médico decidiu investir na compra de 24 paletes carregados com garrafas de água, que estão em escassez na região: “A primeira carreta já está indo sentido ao Rio Grande do Sul ali em Canoas, tá bom? Pessoal vai estar recebendo aí 24 paletes de água para reabastecer esse povo”, disse o milionário enquanto exibia uma carreta carregada com a mercadoria.

Davi vai para cozinha e mostra mais comprovantes:

O campeão do BBB 24 Davi continua no Rio Grande do Sul e mostrou o que está fazendo por lá após vários críticos questionarem o que ele faria no local. Em sua rede social, ele postou mais vídeos e prints do que anda realizando e provou que sua iniciativa está rendendo frutos. O baiano foi para a cozinha usar suas habilidades com a culinária; veja.