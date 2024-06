Filhos de Thaila Ayala roubam a cena ao surgirem com looks juninos

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os filhos em uma festa junina com trajes típicos

Thaila Ayala explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar algumas fotos e vídeos dos filhos, Francisco, de dois anos, e Tereza, de 1 aninhos. Os dois são frutos de seu casamento com o ator Renata Góes.

Na tarde deste sábado, 15, a atriz postou no feed do Instagram alguns registros dos herdeiros curtindo uma festa junina e eles roubaram a cena ao surgirem com trajes típicos. A mamãe coruja confessou que foi difícil as imagens.

"Definitivamente carrossel mais difícil de montar, quase impossível escolher, se você ir até o fim vai entender o que eu estou falando!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem. "Estão lindos esses dois", disse uma seguidora. "Seus filhos são lindos. Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Eu não aguento... que linda. Amei esse vestido", falou uma fã. "Thaila, seu filho é fofinho, lindo demais. Uma gracinha. Parabéns, perfeitos!", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Tereza completou 1 aninho em abril. Ao comemorar a data especial, Thaila relembrou as cirurgias e internações da pequena, que nasceu com um problema cardíaco.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala surge sorridente com a filha de Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para contar que recebeu uma visita especial em sua casa. Nas redes sociais, a atriz e apresentadora mostrou que estava com a amiga de longa data, Thaila Ayala. No clique publicado nos Stories do Instagram, a atriz aparece segurando Pilar, de 1 mês, no colo.

No flagra feito pela mamãe, Thaila está toda sorridente olhando para a pequena, que também está prestando bastante atenção na titia. Ao dividir o momento com os seguidores, Fernanda celebrou a visita da amiga. "Titia Thaila veio aqui", escreveu a noiva de Victor Sampaio na legenda. Confira!