Thaila Ayala comemora primeiro aniversário da filha com Renato Góes: “Milagre”

Thaila Ayala celebra primeiro aniversário da filha caçula, Tereza, ao lado de Renato Goés, após ano desafiador com cirurgias e internações

Nesta terça-feira, 16, Thaila Ayala e Renato Góes celebram o primeiro aniversário da filha caçula, Tereza. Em suas redes sociais, a atriz relembrou o ano marcado por desafios devido às cirurgias e internações da pequena, que nasceu com um problema cardíaco e comoveu os seguidores ao comemorar o milagre na vida da família.

Através de seu perfil no Instagram, Thaila compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos desde o nascimento da pequena até suas operações, internações, festinhas e brincadeiras com a família. Na legenda, a atriz abriu o coração, falando sobre os desafios e alegrias vividos durante o primeiro ano de sua herdeira mais nova.

“Minha filha que ano hein, mocinha!!! Jamais vou esquecer da ansiedade para ouvir seu coração a cada ultra, a luta para subir o percentil e só fez descer, te ter viva nos braços, a tensão o coração fechar sozinho, que não aconteceu, a cirurgia, seu renascimento, de volta a casa um milagre mas minhas mãos”, a atriz iniciou o relato.

Thaila ainda falou sobre seu primogênito, Francisco, que teve algumas dificuldades para se adaptar a chegada da irmãzinha com as idas ao hospital e distância dos pais: “Seu irmão te recebendo e você crescendo e lá vamos nós pra mais uma internação ainda mais longa que a outra, mais uma vitória”, ela continuou a contar a história da bebê.

“Sempre sempre sempre com esse sorriso enorme nessa boquinha tão pequenininha, você é alegria pura, sua alma sorri com gratidão, você é o ser mais puro, verdadeiro e feliz que um bebê pode ser! Te amo infinito minha tão sonhada filha Tereza! Obrigada Deus por imensurável presente! Graça incalculável!!!!”, Thaila comemorou.

Nos comentários, amigos e familiares também celebraram a vida da pequena: “Viva a Tete! Viva você!Essa mãe incansável que ela tem e sabe disso e da sua força”, disse Fernanda Paes Leme. "Viva Tete! Viva essa família linda e essa mamãe guerreira”, celebrou Carol Sampaio. “Caiu um cisco no meu olho”, Luiza Possi se emocionou.

Vale lembrar que a filha caçula de Thaila e Renato nasceu com uma cardiopatia diagnosticada ainda durante a gestação, a CIV, que é caracterizada por uma abertura entre as cavidades do coração. A bebê teve que passar por uma cirurgia delicada e enfrentou algumas internações nos primeiros meses de vida, mas recebeu alta e está em casa com a família.

