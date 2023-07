Filha de Thaila Ayala e Renato Góes passa por cirurgia: 'Novo coração'

Renato Góes mostra foto da filha, Tereza, no hospital após passar por cirurgia

O ator Renato Góes pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 6, ao revelar que sua filha caçula, Tereza, de dois meses, fruto do casamento com Thaila Ayala, passou por uma cirurgia. Ele contou que a bebê fez um procedimento no coração e está bem.

No post, ele mostrou uma foto da filha dormindo ao lado da mamãe em uma cama do hospital e ele ainda agradeceu à equipe médica que atendeu sua herdeira. "Tereza e seus HERÓIS. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu. #AFéCura #NovoTumTum. Dr. Gustavo, Dr Carlos e equipe. Enfermeiras e técnicos de enfermagem. Todo o time Einstein, OBRIGADO!! O carinho, atenção e cuidado de vocês ficará pra sempre em nossos corações. Obrigado tia Fi e tio Beto pelo expresso do amor", disse ele.

Em um vídeo nas redes sociais, Thaila Ayala contou como descobriu o problema no coração da filha. Ela contou que a filha nasceu com uma parte do coração aberta, que não fechou durante a gestação, chamada de Comunicação Interventricular (CIV), que é uma cardiopatia. A descoberta foi feita durante uma ultrassonografia na gestação. “Nesse dia eu caí. Cirurgia em uma bebê recém-nascida. Não tinha chance de fechar na barriga. Um dia, o coração a dela começou a dar sinais e o percentil estava em 3 em 39 semanas. A gente teve que tirar ela às pressas. Fui chorando para o centro cirúrgico e quando peguei ela no colo estava tudo bem. E aí começou a luta do peso e o coraçãozinho”, disse ela.

Fotos em família

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, encantou ao surgir em clima de festa junina. No final de junho, a atriz compartilhou cliques de como foi o final de semana em família e chamou a atenção ao surgir com a herdeira mais nova vestida de caipirinha.

De vestido colorido e enfeite no cabelo, a caçulinha do casal deu um show de fofura em seu primeiro arraial. O irmão mais velho, Francisco, também encantou ao aparecer caracterizado para curtir o momento.

"Sobre um final de semana cheio de amor e São João!", compartilhou Thaila Ayala os cliques especiais de sua família aproveitando o clima junino.