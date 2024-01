Thaila Ayala celebra evolução na amizade dos filhos: "Morrendo de emoção"

Com algumas dificuldades na relação entre seus filhos, Francisco e Tereza, Thaila Ayala celebra a evolução na amizade de seus pequenos; confira!

A atriz Thaila Ayala usou suas redes sociais para celebrar uma conquista de sua família nesta terça-feira, 30. A esposa do também ator Renato Góes contou que seus filhos, Francisco, de 2 anos, e Tereza, de 9 meses, finalmente começaram a se dar bem.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista compartilhou algumas fotos de seus herdeiros, que surgiram abraçadinhos enquanto brincavam juntos em um escorregador. Na legenda da publicação, a mãezona disse que não acreditava na cena dos dois tão unidos: "Chama o resgate que essa mãe não acredita nessa cena. Os dois brincando juntos", iniciou.

Logo em seguida, Thaila explicou como é a personalidade de cada uma das crianças e como era a amizade deles. "Chico é MUITO ciumento e Tete consegue ser ainda mais, ou seja o negócio é complicado, Chico fala NÃO, Tete vai lá e puxa o cabelo dele. Uma gincana louca o dia todo", contou.

A famosa ainda falou sobre a evolução da relação entre os irmãos. "Ontem já me emocionei porque ficaram sentadinhos juntos sem se baterem por alguns minutinhos, hoje nadaram juntos e agora essa cena. Morrendo de emoção aqui", confessou Thaila.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "Mas não tem onde serem mais lindos", declarou um fã. "Irmãos são assim mesmo. Mas eles se amam", disse outro. "Eles são muito parecidos", disparou outro sobre a semelhança entre Francisco e Tereza.

Confira a publicação:

Thaila Ayala confessa uso de anabolizantes para turbinar o corpo

Na última segunda-feira, 29, Thaila Ayala surpreendeu com uma revelação feita em sua participação no programa Na Piscina com Fê Paes Leme, do GNT. Insatisfeita com sua forma física, a atriz revelou já ter adotado medidas extremas, incluindo o uso de ‘bombas’, na busca por um corpo considerado perfeito.

Na conversa, a artista revelou que enfrentou muitas inseguranças por sua magreza e revelou que que ainda tem algumas dificuldades para falar sobre o assunto por estar ‘dentro do padrão’. No entanto, ela abriu o coração para abordar as vulnerabilidades que todas as mulheres sentem. Thaila ainda mencionou que diversas influenciadoras já perderam a vida tentando alcançar o padrão através de cirurgias.

A atriz não se excluiu dos riscos e revelou que já adotou medidas extremas, como o uso de anabolizantes, na tentativa de turbinar seu corpo: “Eu já fiz um monte de coisa no meu corpo de ferrar com a minha saúde. Já tomei bomba, já tomei hormônio, eu já fiz um monte de cagada pra fugir do meu biotipo, que é o magrinho”, desabafou.

Thaila tentou explicar os motivos: “Porque eu não me achava bonita, não me acho bonita com calça caindo, com os ossos aparecendo, que é o meu biotipo. Eu não me achava”, disse a morena.