Thaila Ayala confessa uso de anabolizantes para turbinar o corpo: ‘Bomba’

Insatisfeita com seu corpo, Thaila Ayala revela medidas extremas como o uso anabolizantes para conquistar o físico dos sonhos

Na última segunda-feira, 30, a atriz Thaila Ayala surpreendeu com um desabafo sincero durante sua participação no novo programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT. Insatisfeita com sua forma física, a atriz revelou já ter adotado medidas extremas, incluindo o uso de ‘bombas’, na busca por um corpo considerado perfeito.

Enquanto curtia um bate-papo descontraído na piscina com a comandante da atração, Fernanda Paes Leme, Thaila trouxe à tona o assunto ao comentar sobre suas roupas de banho. A artista, que apostou em um vestido de oncinha justo para entrar mergulhar com a apresentadora, revelou que enfrentou muitas inseguranças por sua magreza.

A esposa do ator Renato Góes revelou que ainda tem algumas dificuldades para falar sobre o assunto por estar ‘dentro do padrão’. No entanto, ela abriu o coração para abordar as vulnerabilidades que todas as mulheres sentem. Thaila ainda mencionou que diversas influenciadoras já perderam a vida tentando alcançar o padrão através de cirurgias.

A atriz não se excluiu dos riscos e revelou que já adotou medidas extremas, como o uso de anabolizantes, na tentativa de turbinar seu corpo: “Eu já fiz um monte de coisa no meu corpo de ferrar com a minha saúde. Já tomei bomba, já tomei hormônio, eu já fiz um monte de cagada pra fugir do meu biotipo, que é o magrinho”, desabafou.

Thaila tentou explicar os motivos: “Porque eu não me achava bonita, não me acho bonita com calça caindo, com os ossos aparecendo, que é o meu biotipo. Eu não me achava”, disse a morena, que também desabafou sobre os comentários frequentes que recebe em suas redes sociais, muitas vezes relacionados a críticas ao seu corpo em fotos de biquíni.

“Hoje eu me aceito muito mais porque eu entendo que é isso. Eu posso dar uma malhada, comer uma proteína, mas já fiz muita dieta de engorda e muitas coisas ruins para minha saúde”, concluiu Thaila, que é mãe de duas crianças, Francisco, de 2 anos e um mês, e de Tereza, que está com 9 meses, frutos de seu casamento de três anos com o ator da Globo.

A caçula da artista, vale lembrar, nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca, além de já ter ficado internada algumas vezes. Atualmente, a menina se recupera em casa ao lado dos pais.

Thaila Ayala celebra mesversário da filha:

Thaila Ayala reuniu a família para comemorar mais um mesversário da filha caçula, Tereza, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes. Os dois também são pais de Francisco, de 1 aninho. A menina completou nove meses de vida em janeiro e para celebrar a data especial, a mamãe coruja preparou uma festinha com um bolo diferentão.