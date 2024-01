Com bolo diferentão, Thaila Ayala celebra mesversário da filha

Ao lado de Renato Góes e Francisco, a atriz Thaila Ayala celebrou os nove meses da filha caçula, Tereza, e mostrou o bolo diferentão

Thaila Ayala reuniu a família para comemorar mais um mesversário da filha caçula, Tereza, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes. Os dois também são pais de Francisco, de 1 aninho. A menina completou nove meses de vida nesta quinta-feira, 18, e para celebrar a data especial, a mamãe coruja preparou uma festinha com um bolo diferentão.

Em seu perfil no Instagram, a atriz mostrou a família decorando o bolo com canetinha comestível. O casal e os herdeiros capricharam no desenho e depois cantaram os 'parabéns pra você' e apagaram a velinha. Ao compartilhar o vídeo com os seguidores, Thaila se derreteu pela herdeira e também falou sobre ver a família decorando o bolo juntos.

"Minha pequena gigante fez 9 meses! E o bolinho q a mamãe tentou fazer esse mês era para todos decorarem, pena que a canetinha deixou a gente na mão, mas tentamos e ficou cheio de amor!", disse a mamãe na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a festinha. "Que delícia isso", escreveu uma seguidora. "Que lindo. Amei a ideia", falou outra. "Parabéns, Tete. Deus abençoe", comentou uma fã. "Família linda. Muita saúde para a Tete", desejou mais uma.

Ver essa foto no Instagram

Thaila relembra compra da primeira casa

A atriz e modelo Thaila Ayala compartilhou com seus seguidores uma foto de sua primeira casa própria. Com sentimento de gratidão, a esposa de Renato Góes relembrou as dificuldades vividas no passado. A mãe de Franscisco e Tereza fez uma forte reflexão sobre sua vida e inspiração em sua mãe.

"Ela levou 50 anos para poder comprar a dela num conjunto habitacional dividida em 24 anos, que eu também tive o privilégio de ajudar a quita”. Ela que morou de favor em casa de patrão, de sogra, ela que às vezes deixava cortar a luz, mas o aluguel não tinha como", afirmou. Thaila ainda contou aos seus seguidores que começou a trabalhar aos 13 anos de idade para que pudesse ajudar sua mãe. "Olhar para essa foto nesse quartinho onde fui tão feliz, assim sem móveis (a não ser a cama) sem decoração, com uma canga pendurada na janela pq não tinha cortina, me fez tão bem! [...]", escreveu ela em um trecho da publicação. Confira!