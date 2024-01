Thaila Ayala mostra foto da primeira casa que comprou: "Fui tão feliz"

A atriz Thaila Ayala refletiu sobre como era sua vida de antes da fama e como é hoje: 'Não precisava de muito para ser livre, leve e feliz!'

A atriz e modelo Thaila Ayala compartilhou com seus seguidores nesta quarta-feira, 10, uma foto de sua primeira casa própria. Com sentimento de gratidão, a esposa de Renato Góes relembrou as dificuldades vividas no passado.

A mãe de Franscisco e Tereza fez uma forte reflexão sobre sua vida e inspiração em sua mãe. “Ela levou 50 anos para poder comprar a dela num conjunto habitacional dividida em 24 anos, que eu também tive o privilégio de ajudar a quitar”. Ela que morou de favor em casa de patrão, de sogra, ela que às vezes deixava cortar a luz, mas o aluguel não tinha como”, afirmou. Thaila Ayala ainda contou aos seus seguidores que começou a trabalhar aos 13 anos de idade para que pudesse ajudar sua mãe.

“Olhar para essa foto nesse quartinho onde fui tão feliz, assim sem móveis (a não ser a cama) sem decoração, com uma canga pendurada na janela pq não tinha cortina, me fez tão bem! Mas também me deu saudade, eu sempre fui uma pessoa feliz com pouco, e essa casa não é pouco tá? Longe disso, mas me fez lembrar da Thaila que não precisava de muito para ser livre, leve e feliz!”, continuou a modelo.

Para Thaila, com o tempo, ela se tornou uma pessoa exigente e perfeccionista, mas ressaltou a falta que sente da menina sonhadora, que “não acreditava no impossível” dessa época.

O 2023 de Thaila Ayala

Em uma publicação recente em seu Instagram, a atriz Thaila Ayala ainda compartilhou que, por mais que tenha passado por diversas turbulências no ano de 2023, como a gravidez de risco e a quebra do cóccix, houve uma grande evolução em seu relacionamento com Deus, que deixou tudo mais fácil. “Minha fé foi tão transformada esse ano [...] O que eu conquistei de intimidade, de sabedoria e de fé em um ano, eu não conquistei a minha inteira”.