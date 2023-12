Thaila Ayala e Renato Góes mostram fotos do batizado da filha

Ao lado da família e amigos próximos, Thaila Ayala e Renato Góes batizam a filha caçula, Tereza, em igreja; veja as fotos

Os atores Thaila Ayala e Renato Góes batizaram a filha caçula, Tereza, de sete meses. Neste domingo, 17, os famosos compartilharam fotos do momento inesquecível com a herdeira na igreja ao lado de familiares e amigos bem próximos.

Muito agradecidos por poderem viver o batismo da pequena - que nasceu com uma má formação no coração e passou por cirurgia com poucos meses de vida - os papais surgiram radiantes vestindo roupas brancas.

"Que alegria poder te batizar minha filha, você que é presente de Deus, Milagre de Cristo, Propósito do Espírito Santo! Que eu tenha sabedoria para estar sempre do teu lado lhe guiando para o caminho do Pai, que eu possa ser seu exemplo na Fé!", falou Thaila Ayala.

Já Renato Góes escreveu: "Minha filha chama-se Tereza. Em homenagem à minha avó, essa da primeira foto, Terezinha. Essa capela em que nós estamos, no bairro do Derby em Recife, é a Capela de Santa Terezinha. Minha avó, foi a primeira pessoa a ser batizada aqui, na inauguração da igreja. Agora, 90 anos depois, ela batiza sua bisneta no mesmo lugar e nos dá um presente inesquecível para nossa memória, para a vida de Tereza e para o coração de todos os presentes. Obrigado aos padrinhos, Alexandre e Sophie. Obrigado à Madrinha de Consagração Sandra! Obrigado a todos os amigos e familiares de Tereza! Que Deus te abençoe minha Filha, na tua vida hoje e sempre! Amém".

Veja as fotos do batizado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Góes (@renatogoess)

É bom lembrar que a caçula do casal, Tereza, nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Nas últimas semanas, Thaila Ayala desabafou sobre a internação da pequena por conta de uma pneumonia.

Filha de Thaila Ayala foi internada no início de novembro

Thaila Ayala usou as redes sociais no dia 9 de novembro para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. É que sua filha caçula, Tereza, de seis meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes, recebeu alta hospitalar.

No feed do Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece com a herdeira ainda no hospital, ao som da música 'Aquieta Minh'alma', do Ministério Zoe, e contou que a menina venceu a pneumonia após ficar alguns dias internada no CTI (Centro de Terapia Intensivo).

"Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa!", celebrou a artista, que também é mãe de Francisco.

"Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!", completou a artista, agradecendo pela recuperação da filha.