Thaila Ayala desabafa após vazamento de informação sobre a filha: ‘Decepcionada'

Thaila Ayala diz que internação de sua filha foi revelada antes da decisão deles

A atriz Thaila Ayala compartilhou um desabafo nas redes sociais após a notícia da alta hospitalar de sua filha caçula, Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Góes. Ela usou os stories do Instagram para contar que a informação sobre a internação da herdeira vazou na internet antes que eles estivessem prontos para anunciar o que aconteceu.

Assim, ela contou que ficou decepcionada com a repercussão do assunto quando não queria que isso fosse público. “Pensei em deixar passar, mas realmente acho que não devo. Fiquei extremamente decepcionada com a postura do hospital onde minha filha estava internada em não proteger a segurança da informação e confidencialidade da internação de Tereza. Logo nas primeiras horas de internação, ‘vazou'a informação de que nossa filha estava internada no CTI - informação esta que não havíamos contado nem para os nossos familiares porque estávamos em um turbilhão de preocupação e apreensão. Imaginem a dificuldade de ter que lidar com sua filha, de 6 meses, precisando de oxigênio e resgate para respirar, sendo sedada para aceitar o oxigênio? Somem a esse momento tão duro e delicado, uma enxurrada de ligações e mensagens de imprensa e familiares que souberam dessa forma. Ficamos nos sentindo inseguros", disse ela.

"Quando Tereza foi submetida a uma cirurgia no coração no hospital Albert Einstein, em São Paulo, no qual ficou internada um período muito maior, tivemos nosso direito à privacidade totalmente respeitado. Tivemos o direito de contar pelo que havíamos passado na hora e da maneira que preferimos. Essa sim é a postura que esperamos de um hospital: responsabilidade e seriedade. Infelizmente, não foi isso que tivemos que enfrentar dessa vez", completou.

Filha de Thaila Ayala e Renato Góes nasceu com condição no coração

A filha caçula de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, nasceu com CIV - comunicação interventricular, que é quando existe um buraco entre as cavidades do coração, o que faz com que exista um desvio de parte do sangue e que pode prejudicar a ida do sangue para outros órgãos do corpo. Ela foi operada com dois meses de vida e recebeu alta hospitalar pouco depois.

Há poucos dias, Tereza voltou a ser internada com quadro de pneumonia e precisou ficar no CTI (Centro de Terapia Intensivo). "Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa! Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!", disse ela ao anunciar a alta hospitalar da filha.