Thaila Ayala surge sorridente com a filha de Fernanda Paes Leme

Nas redes sociais, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme postou uma foto de Thaila Ayala com sua filha, Pilar, no colo

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para contar que recebeu uma visita especial em sua casa. Nas redes sociais, a atriz e apresentadora mostrou que estava com a amiga de longa data, Thaila Ayala.

No clique publicado nos Stories do Instagram, a atriz aparece segurando Pilar, de 1 mês, no colo. No flagra feito pela mamãe, Thaila está toda sorridente olhando para a pequena, que também está prestando bastante atenção na titia.

Ao dividir o momento com os seguidores, Fernanda celebrou a visita da amiga. "Titia Thaila veio aqui", escreveu a noiva de Victor Sampaio na legenda.

Recentemente, Pilar também recebeu a primeira visita de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O casal fez questão de dividir os registros da visita em suas redes sociais. "Parabéns pela joia que Deus te deu e pela mama que você tornou. Hoje foi dia de conhecer a Pilar com direito a lookinho combinando. Tia Gio e tio Bruno já te amam", escreveu Gio para Fernanda. "Pilar veio com muito amor e trazendo felicidade!", falou Gagliasso.

Confira:

Thaila Ayala com Pilar - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme comemora aniversário com as amigas

Fernanda Paes Leme completou 41 anos de vida na última terça-feira, 4, e após comemorar a data especial com uma festa em família, ela saiu para jantar com algumas amigas. No feed do Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou alguns registros da celebração de seu aniversário e falou sobre passar um tempo sem a filha, Pilar, 1 mês.

"Ontem foi uma noite pra Fê Paes Leme, a mulher, a amiga... Eu sei, agora também vou ser sempre a Mó Mãe, que manda mensagem perguntando como a filha tá, que dá uma olhadinha na babá eletrônica no celular, lembra que tem que voltar pra dar mama e por aí vai… Mas ontem e em alguns momentos da minha rotina, tenho tentado me levar pra passear, pra rir, ou me emocionar, ou refletir, com coisas que não estão relacionadas à maternidade. É um belo e necessário exercício de se ter [...]", disse ela. Confira a publicação completa!