Bia Miranda explica razão para não deixar o filho dormir após polêmica

Após controvérsia nas redes sociais, Bia Miranda explica decisão de não deixar o filho recém-nascido dormir e compartilha dica inusitada

Após uma polêmica com os seguidores, Bia Miranda explicou a razão por trás de sua decisão de não deixar seu filho recém-nascido, o pequeno Kaleb, dormir. Em suas redes sociais, a influenciadora digital contou que tentou manter o bebê acordado durante o dia para ajustar seu sono. Além disso, ela compartilhou uma dica sobre a rotina.

Para quem não acompanhou, Bia causou ao revelar que tentou manter o filho acordado para que ela pudesse ter uma noite mais tranquila: "Está me afetando, não estou conseguindo dormir direito. Não deixei ele dormir esta tarde, fiquei mexendo nele, falando com ele, dei banho nele à tarde e agora acho que vai dar certo", disse.

Logo, Bia passou a acumular críticas nas redes sociais. No entanto, ela se pronunciou novamente e contou que está tentando adaptar a rotina do pequeno, além de revelar que tomou uma decisão sobre a criação dele. A influenciadora e ex-peoa disse que o pequeno agora dorme com a televisão ligada para se acostumar com barulhos.

“Acredito que a gente molda o nosso filho, certo? Se eu fizer o Kaleb dormir, só no escuro, só no silêncio, ele vai dormir só no escuro e só no silêncio, então quando tiver um pouco de barulho ele não vai conseguir dormir, ou se tiver claridade. Então eu estou acostumando o Kaleb a dormir com a TV ligada”, disse a famosa.

“Para ele não crescer aquela criança que só dorme no escuro, no silêncio e qualquer barulho, ele acorda. O Kaleb não, a TV tá ligada, eu estou conversando com vocês e ele ainda está lá dormindo”, Bia compartilhou a dica inusitada sobre maternidade com os seguidores e dividiu opiniões nas redes sociais mais uma vez.

Vale lembrar que recentemente, Bia Miranda encantou os seguidores ao mostrar, pela primeira vez, o rostinho de Kaleb, seu primogênito, fruto do relacionamento com o DJ Buarque. O pequeno nasceu no início de junho, e teve uma sequência de fotos de pertinho publicadas pela nova mamãe coruja nas redes sociais; confira os registros.

