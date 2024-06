Grávida de cinco meses, Viih Tube usa aparelho para escutar o bebê

Grávida, Viih Tube tem mostrado sua rotina na maternidade. E o marido dela, Eliezer, compartilhou vídeos dela usando um aparelho para ouvir o caçula

Grávida de Ravi, seu segundo filho, a influenciadora digital Viih Tube tem mostrado parte de sua rotina na maternidade. E o marido dela, Eliezer, usou seu perfil no Instagram para compartilhar vídeos da esposa usando um aparelho na barriga junto a fones de ouvido para ouvir o caçula.

"A gente tá na metade do quinto mês, entrando no sexto. Para quem não sabe, no sexto mês, é nesse momento que a audição do bebê começa a se desenvolver", disse Eliezer no vídeo, depois de mostrar Viih Tube usando o aparelho em sua barriga.

O ex-BBB também relatou que falava com a barriga de Viih Tube durante a gravidez da filha mais velha do casal, a pequena Lua Di Felice. "Na gravidez da Lua, foi a partir daí que comecei a falar com a barriga. Quando ela nasceu, assim que escutou minha voz, ela ficou procurando", revelou Eliezer.

Viih Tube revela novas restrições em segunda gravidez

Recentemente, enquanto batia um papo descontraído com os seguidores, Viih contou que foi proibida de manter relações sexuais com o marido, Eliezer. "Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada", iniciou ela.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou Viih Tube.

Em seguida, a ex-BBB detalhou uma das diferenças entre a primeira e a segunda gestação. Segundo Viih, durante a gravidez da pequena Lua, ela não sentia falta de relações sexuais. "Teria sido mais fácil, porque eu não sentia tanto os hormônios assim. Sentia muito cansaço, era um sono desigual, e senti isso por muito tempo na gravidez", relatou, por fim.