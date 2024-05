Giovanna Ewbank se derrete ao conhecer a filha de Fernanda Paes Leme

Amigos de Fernanda Paes Leme, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso realizaram uma visita especial à pequena Pilar, filha da atriz

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme recebeu uma visita bastante especial em sua casa na última quinta-feira, 23. Pela primeira vez, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso viram pessoalmente a filha recém-nascida da amiga. A pequena Pilar chegou ao mundo no dia 17 de abril.

O encontro foi registrado nas redes sociais pelos titios corujas. Através de seus stories no Instagram, Giovanna publicou uma foto ao lado do marido enquanto segurava a bebê nos braços.

Encantada com Pilar, a amiga de Fernanda Paes Leme se derreteu de amores ao parabenizá-la pela chegada da herdeira. "Parabéns pela joia que Deus te deu e pela mama que você tornou. Hoje foi dia de conhecer a Pilar com direito a lookinho combinando. Tia Gio e tio Bruno já te amam", declarou ela.

A fofura não parou por aí! Em seu perfil no X, antigo Twitter, Giovanna Ewbank publicou uma nova foto do casal junto com a pequena. "Namore alguém que te olhe como a gente olha para nossa sobrinha Pilar! Meu Deus, tia Gio tá muito apaixonada", escreveu a famosa.

Bruno Gagliasso também dividiu com os seguidores um registro fofíssimo ao lado da filha de Fernanda Paes Leme. "Pilar veio com muito amor e trazendo felicidade!", disse o ator, parabenizando a amiga e o pai da bebê, Victor Sampaio.

Confira as publicações:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso visitam Pilar - Foto: Reprodução / Instagram

Namore alguém que te olhe como a gente olha pra nossa sobrinha Pilar! 😍



Meu Deus, tia Gio tá muito apaixonada 🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/hfULVCCMw1 — Giovanna Ewbank (@gioewbank) May 24, 2024

Filha de Fernanda Paes Leme 'manda recado' para Giovanna Lancellotti

Nesta terça-feira, 21, Giovanna Lancellotti completou 31 anos e ganhou um recado especial de Pilar, de um mês, sua afilhada e filha de Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio. A apresentadora postou em suas redes sociais uma série de fotos da atriz com a menina, e uma em que a pequena aparece com uma folha de papel com a mensagem para a dinda.

"Parabéns, dinda, te amo muito. Beijos, Pilar", dizia o texto. Fernanda também se derreteu pela amiga. "Parabéns, dinda Giovanna Lancellotti, que felicidade poder ter você junto há tantos anos e cada vez mais perto", afirmou Fernanda.

Ela ainda ressaltou o quanto a amizade delas é especial. "Esse encontro de vida foi uma construção de admiração, afeto, energia, irmandade e agora somos comadres. Quantas surpresas deliciosas nossa relação nos trouxe. Obrigada por tudo e certamente você vai ser pra Pilar um baita exemplo de mulher. Te amamos, Pupi", escreveu a apresentadora. Confira!