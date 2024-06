Carla Perez compartilha fotos de comemoração dos 45 anos de Xanddy

Carla Perez e Xanddy estão nas Bahamas; ex-dançarina do É o Tchan compartilhou como foi o aniversário do marido em seu perfil nas redes sociais

Carla Perez compartilhou no Instagram neste sábado, 15, fotos da comemoração de aniversário do marido, o cantor Xanddy, que completou 45 anos no dia 12 de junho. O casal celebrou a nova idade do artista ao lado dos dois filhos -- Camilly Victoria e Alexandre -- e de amigos da família nas Ilhas Bimini, Bahamas, que fica a duas horas de Miami.

Desde de que chegaram no destino, Carla tem postado detalhes da viagem na rede social e recendo uma chuva de comentarios de seus seguidores: “Carla Pérez tá um exemplo de mulher. Linda, cheia de vida e zelosa pelo marido e pela família”, escreveu um, “Família linda demais. Parabéns Xandy!”, comentou uma fã, “Casal inspiração”, declarou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Perez (@carlaperez)

No dia 12 de junho, ela postou um vídeo se declarando ao marido. "Feliz Aniversário para o homem da minha vida, Xanddy! Meu namorido lindo e de coração GRANDÃO. 12/6/1979 foi a data escolhida por Deus para trazer a minha alegria e a pessoa que me ajudaria a realizar os maiores sonhos da minha existência. Vamos curtir seu 4.5 TURBO MAX. Hoje, o dia é todinho seu", escreveu.

A apresentadora e ex-dançarina do É o Tchan Carla Perez, Xanddy e os dois filhos moram na Flórida, mas o casal ainda vem ao Brasil para passar algumas temporadas.

Camilly, filha de Carla Perez, reaparece com a namorada em clima de romance

Filha de Carla Perez e Xanddy, a cantora Camilly Victoria aproveitou o último final de semana em clima de romance com a namorada, Daze. As duas apareceram em clima de romance em novas fotos compartilhadas pela brasileira. Nas imagens, elas apareceram curtindo um dia ensolarado em casa enquanto trocavam carinhos. As duas posaram abraçadas e felizes em selfies compartilhadas nos stories do Instagram.

Vale lembrar que as duas são discretas nas redes sociais e fazem raras aparições juntas em público. Camilly Victoria é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy e está com 22 anos.