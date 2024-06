Nadja Haddad comemora evolução do filho: "Orava por uma conquista"

Nas redes sociais, Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, dividiram uma boa notícia sobre o filho, José, que nasceu prematuro

Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, surgiram nas redes sociais neste sábado, 15, para dividir uma boa notícia com os seguidores sobre o filho, José. No publicado no feed do Instagram, eles comemoraram o ganho de peso do bebê, que nasceu prematuro e está na UTI.

"Há algum tempo a gente orava muito por uma conquista na vida do nosso filho e graças a Deus aconteceu. A gente orava muito para que o José aumentasse de peso e para que ele conquistasse 1kg, vocês não imaginam como é importante esse 1kg para a vida de um bebê recém-nascido. Para um prematuro chegar a 1kg, você não tem noção da vitória, e o José conquistou essa vitória nessa semana, já está com mais de 1kg e é uma página virada, agora novas etapas, novas conquistas. O desenvolvimento dele está indo muitíssimo bem", comemorou a apresentadora.

Danilo também contou que após uma nova avaliação, o filho não vai precisar passar por uma cirurgia no intestino. "Constatou que Deus fez o milagre e não precisou fazer a cirurgia. Agora ele já está voltando a se alimentar com seu leite e logo, logo você vai estar amamentando ele", revelou ele.

Nadja não escondeu a felicidade ao falar sobre a evolução do bebê. "Para mim isso é uma satisfação tão grande. Se Deus quiser e eu sei que Deus quer e é logo, logo, no tempo dele", acrescentou ela, pedindo para que os fãs continuem orando por José. "Logo, logo, num futuro bem próximo, nós vamos sair daqui com o nosso José nos braços e Antonio no nosso coração", completou Danilo.

Vale lembrar que o casal estava à espera de gêmeos, contudo, Antonio acabou falecendo. "[...] Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido @danilojoan, pelo nosso José", disse Nadja na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad faz tatuagem em homenagem aos gêmeos após perder um dos bebês

A apresentadora Nadja Haddad revelou aos seguidores que realizou uma bela homenagem aos filhos gêmeos, nascidos prematuramente em abril deste ano. Antônio faleceu poucos dias após o parto, e José segue internado na UTI.

Na noite de quinta-feira, 13, em seu Instagram oficial, Nadja mostrou que tatuou a marca dos pezinhos dos bebês. Na homenagem de Antônio, a apresentadora do 'Bake Of Brasil' complementou o desenho do filho com asas de anjo.

"Antônio e José, meus filhos, por onde eu for os levarei. Caminharemos juntos nessa jornada guiada por Deus, seguindo os passos de Jesus. Eu adoro tatuagens que tenham sentido, tenham história, e gosto de marcar em mim. Ainda que esteja marcada no coração, eu gosto de tatuar o que marca um tempo na minha vida. E vou fazer uma homenagem aos meus filhos, não podia ser diferente", disse. Confira!