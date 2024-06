Ana Maria Braga encanta ao comemorar o aniversário do neto: "Amor da vó"

A apresentadora Ana Maria Braga comemorou o aniversário de três anos do neto, Varuna. O menino é filho de Mariana Maffeis

Ana Maria Braga usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que neste domingo, 16, seu neto, Varuna, completou três anos de vida e a vovó coruja fez questão de homenageá-lo na web.

No feed do Instagram, a apresentadora do programa 'Mais Você', da TV Globo, compartilhou uma foto do menino, filho de Mariana Maffeis com o professor de yoga colombiano Badarik González, e escreveu uma bela mensagem.

"Que presente maravilhoso que a vida nos deu! Parece que foi ontem que você chegou ao mundo, Varuna. E agora já estamos comemorando mais um aniversário seu neste final de semana. Você é tão lindo e especial, e desejo que este novo ano seja cheio de alegrias e que você continue sendo esse menino com brilho nos olhos que encanta a todos. Parabéns, com todo o amor da vó", escreveu Ana na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Lindeza", disse uma seguidora. "Viva Varuna!", escreveu outra. "Parabéns, felicidades. Que papai do céu continue abençoando e protegendo sua vida. Feliz aniversário!", falou uma terceira.

Além de Varuna, a filha de Ana Maria também e o atual marido também são pais de Hima. Mariana também é mãe de Joana e Maria, fruto de seu antigo relacionamento com Paschoal Feola.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga constrói casa sustentável para a filha

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, revelou que seu novo lar está sendo construído pela mãe. A herdeira da apresentadora do Mais Você mostrou em sua rede social que está tendo seu lar sustentável sendo construído em extenso terreno.

Adepta de um estilo de vida simples e longe da agitação da cidade, a filha da famosa compartilhou a novidade e fez questão de fazer um agradecimento especial a sua mãe, que, segundo ela, é quem está bancando a construção. "Um menino e um sonho. Gratidão eterna minha mãe. Nosso Deus. Sejamos todos abençoados", disse Mariana ao exibir alguns cliques da casa ainda inacabada. Confira!