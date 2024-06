Rodriguinho revela bastidor de viagem a Paris com Bruna Amaral: 'Aprendi a ser romântico'

Rodriguinho conta como passou o Dia dos Namorados com a esposa, a influenciadora Bruna Amaral, em Paris, na França

Rodriguinho (46) e Bruna Amaral (30) passaram o Dia dos Namorados em Paris, na França. O casal desembarcou no país na primeira viagem do ex-BBB após pausa na carreira para entrar no reality show da Globo. De volta ao Brasil, o cantor conversa com a CARAS Brasil sobre o período de descanso ao lado da mulher.

"A Bruna é uma pessoa que gosta muito de andar, ir a lugares e restaurantes. Confesso que quando a gente se juntou deu uma parada isso por conta da minha rotina [de shows], então sempre que eu posso faço viagens com ela para ela poder ir à praia, ao shopping fazer compras, ir a restaurantes e curtir só nós dois. Foi muito bom passar esse tempo com ela, ainda mais nessa data tão especial", revela.

A viagem romântica foi o momento perfeito para a troca de declarações. Rodriguinho conta que tem se tornado um homem que demonstra seus sentimentos após a chegada da amada na sua vida. Apesar do esforço, ele reconhece que ela saber externar mais o que se passa no coração.

"Eu acho que a questão do romantismo é uma boa briga, viu? Embora ela consiga demonstrar muito mais do que eu. Eu aprendi a ser mais romântico com a Bruna, mas ela é mais do que eu. Ela é mais constante do que eu. Eu sempre estou preocupado com um monte de coisa, às vezes eu deixo passar algumas coisas em branco. Ela não, ela sempre atenta a isso. Ela é atenta aos nossos momentos, ela é atenta às demonstrações, ao carinho. Bem mais atenta do que eu. Mas ambos são românticos, se não acho que nem teria como a gente ficar juntos", explica.

Rodriguinho já planeja a próxima viagem com a esposa. À reportagem, ele conta que a ideia é visitar lugares que o casal nunca foi. Tudo ainda depende de um ajuste na agenda de shows, que ficou ainda mais agitada após a saída do pagodeiro do Big Brother Brasil.

"Inclusive nessa viagem a gente já planejou nossa próxima, só estamos vendo as datas mesmo. E ela quer ir pra Indonésia. Tailândia ou Indonésia. Ela fala muito disso, é um lugar que eu também não conheci. Vai ser ótimo conhecer com ela, esses lugares. Até então eu levo ela pra lugares que eu já fui, mostro coisas que eu já fiz... E é muito legal, por ser as primeiras vezes dela, assim. Muito legal ver ela feliz com isso. Mas agora a gente quer começar a conhecer destinos que eu nunca fui também. Para termos a mesma sensação", conclui.